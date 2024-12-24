6紐約華人偷盜、轉售地溝油 在上州遭起訴 最高可判囚10年

六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約聯邦西區法院近日對三名紐約市華人 和三名紐約上州 匹茲福德鎮(Pittsford)華人提出指控，控告他們涉嫌偷盜並轉賣地溝油，罪名包括共謀在州際貿易中運輸和出售贓物罪、以及運輸和出售贓物罪，若罪名成立，最高可判處十年監禁。

根據檢方，來自紐約市的楊瑞茂(Ruimao Yang，姓名皆音譯，下同)、韓岩(Yan Han)和張文曉(Wen Xiao Zhang)，以及來自匹茲福德(Pittsford)的陳國登(Guodeng Chen)、黃迪迪(Didi Huang)和嚴芳芳(Fangfang Yan)，涉嫌共同實施了這項犯罪活動。

法庭文件顯示，這六名嫌疑人涉嫌合夥從位於紐約上州亨利塔鎮(Henrietta)的釀酒廠(Distillery)、大阪壽司店(Osaka Sushi)和亞洲食物超市(Asian Food Mart)三家餐館，偷盜使用過的食用油，並將這些地溝油作為生物柴油燃料(biodiesel fuel)轉售，每加侖價格為四至五元。

來自紐約市的三名嫌疑人楊、韓和張，涉嫌開卡車前往這幾家餐館，張負責從餐廳外的收集罐內偷取地溝油，然後他們將偷來的地溝油送到倉庫，交給來自匹茲福德的陳、黃和嚴三人。

文件顯示，韓在倉庫工作，幫助收集和存儲偷來的地溝油，然後由陳、黃和嚴將油賣給中間人，再由中間商負責運到位於賓州伊利市(Erie)的一家煉油場提煉。這六人被指在2022年4月發送了兩批地溝油，每批4萬5000磅，每次收取5000多元。

紐約上州門羅郡(Monroe County)警長辦公室稱，在2023年，他們從各個餐館接到投訴，說有人半夜從餐館偷盜二手食用油。警方一開始感到很疑惑，因為不知道二手食用油有什麼價值。但從2023年4月起，警方開始調查此案，搞清楚了二手食用油的用途，也發現了這些人從哪裡偷地溝油，然後把油運往何處。

今年4月，執法人員在拿到搜查令後，搜查了亨利塔鎮存放地溝油的倉庫，在那裡發現了三個巨大的儲油罐，裡面存放了1萬5000加侖的地溝油。執法人員還在倉庫裡，發現了一把未註冊的九毫米手槍和10萬7000多元現金。