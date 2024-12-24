6紐約華人偷盜、轉售地溝油 在上州遭起訴 最高可判囚10年
紐約聯邦西區法院近日對三名紐約市華人和三名紐約上州匹茲福德鎮(Pittsford)華人提出指控，控告他們涉嫌偷盜並轉賣地溝油，罪名包括共謀在州際貿易中運輸和出售贓物罪、以及運輸和出售贓物罪，若罪名成立，最高可判處十年監禁。
根據檢方，來自紐約市的楊瑞茂(Ruimao Yang，姓名皆音譯，下同)、韓岩(Yan Han)和張文曉(Wen Xiao Zhang)，以及來自匹茲福德(Pittsford)的陳國登(Guodeng Chen)、黃迪迪(Didi Huang)和嚴芳芳(Fangfang Yan)，涉嫌共同實施了這項犯罪活動。
法庭文件顯示，這六名嫌疑人涉嫌合夥從位於紐約上州亨利塔鎮(Henrietta)的釀酒廠(Distillery)、大阪壽司店(Osaka Sushi)和亞洲食物超市(Asian Food Mart)三家餐館，偷盜使用過的食用油，並將這些地溝油作為生物柴油燃料(biodiesel fuel)轉售，每加侖價格為四至五元。
來自紐約市的三名嫌疑人楊、韓和張，涉嫌開卡車前往這幾家餐館，張負責從餐廳外的收集罐內偷取地溝油，然後他們將偷來的地溝油送到倉庫，交給來自匹茲福德的陳、黃和嚴三人。
文件顯示，韓在倉庫工作，幫助收集和存儲偷來的地溝油，然後由陳、黃和嚴將油賣給中間人，再由中間商負責運到位於賓州伊利市(Erie)的一家煉油場提煉。這六人被指在2022年4月發送了兩批地溝油，每批4萬5000磅，每次收取5000多元。
紐約上州門羅郡(Monroe County)警長辦公室稱，在2023年，他們從各個餐館接到投訴，說有人半夜從餐館偷盜二手食用油。警方一開始感到很疑惑，因為不知道二手食用油有什麼價值。但從2023年4月起，警方開始調查此案，搞清楚了二手食用油的用途，也發現了這些人從哪裡偷地溝油，然後把油運往何處。
今年4月，執法人員在拿到搜查令後，搜查了亨利塔鎮存放地溝油的倉庫，在那裡發現了三個巨大的儲油罐，裡面存放了1萬5000加侖的地溝油。執法人員還在倉庫裡，發現了一把未註冊的九毫米手槍和10萬7000多元現金。
門羅郡警長辦公室表示，這宗偷油案件背後是一個遍及全國各地的犯罪網路，他們在其他州也做著同樣的勾當。
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