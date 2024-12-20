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SHSAT考試合同驚險通過 華社「用我們的聲音抗衡很重要」

記者顏潔恩／紐約報導
華人民眾18日晚出席PEP在日落公園高中舉行的聽證會。(記者顏潔恩╱攝影)
華人民眾18日晚出席PEP在日落公園高中舉行的聽證會。(記者顏潔恩╱攝影)

經兩次推遲後，紐約市教育政策小組(PEP)18日晚間在布碌崙(布魯克林)日落公園，針對特殊高中入學考試(SHSAT)合同投票表決，最終以14票贊成票通過與考試承辦公司簽訂五年的合同；華裔民眾對此表示，對SHSAT合同通過感到欣慰，不過也深知這將是一場持續的鬥爭，未來還是要繼續抗爭保捍衛考試。

SHSAT合同的紛爭已持續數月，PEP原訂10月投票，決定是否與承辦考試的NCS Pearson公司簽署五年合作，並從明年開始將考試由筆試轉為在線；18日聽證會當晚，除了數十名華裔民眾手持「保住SHSAT」等標語入場示威外，多名華裔家長、學生、民選官員也發言向PEP反映保留SHSAT對所有學生的重要性。

教育維權組織PLACE NYC創始人朱雅婷19日表示，SHSAT合同獲批令人如釋負重，毫無疑問，華人家庭積極簽署請願書、電郵等舉措給PEP留下深刻印象，她也很欣慰當晚看到許多家長在聽證會上熱情發言，「用我們的聲音與反對方抗衡是很重要」；她指結果也正如他們所料，票數非常接近，因此SHSAT的未來將持續是一場政治鬥爭，「我們很需要選出能站在我們這一邊的民意代表。」

參與當晚會議的家長黃女士表示，其實早有風聲傳PEP會通過投票，但不管結果是否早已確定，她認為讓華裔民眾踴躍出席官方活動、積極發表聲音，是很重要的行動，「終歸還是要引起政府對華人的重視，如果因為預知結果就不出來示威，那市府只會以為我們不在乎，以後說改就改，那怎麼辦。」

另名家長陳曉芳則說，他們作為新移民，英文不夠好，只能通過參加集體示威活動來表達心聲，「如果我們是在這裡出生長大的亞裔，我們批評市府的方法和方式會更多」；這次通過SHSAT合同固然是好事，但華人家長也深知從2018年起就為保住SHSAT而努力，料想未來市府可能還是會提出改變，「我覺得我們還是鬆懈不下來，始終要很密切地關注SHSAT的未來和發展。」

SHSAT 華裔 投票

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