我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

曼哈頓隨機刺死3人 遊民被控1級謀殺 檢方未公布作案動機

記者許君達╱紐約報導
涉嫌在曼哈頓連續刺死三名路人的嫌犯里維拉被控一項一級謀殺和三項二級謀殺罪。(路透)
涉嫌在曼哈頓連續刺死三名路人的嫌犯里維拉被控一項一級謀殺和三項二級謀殺罪。(路透)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)19日宣布，以一級謀殺罪名起訴今年11月在曼哈頓製造了連環刺人案的嫌犯里維拉(Ramon Rivera)。里維拉於11月18日上午在曼哈頓中城先後持利器隨機刺傷三名路人，三名受害者事後全部因傷勢過重而不幸身亡，其中還有一名名為王昌(音，Chang Wang)的華人

法庭文件顯示，里維拉在作案當日清晨5時許，打破窗戶闖入位於第一大道上的一間五金店，偷走作案用的廚房刀具和施工手套。隨後，他身穿運動帽衫，用帽子蓋住頭部並將一把刀藏在帽衫口袋中。當日早間8時20分左右，里維拉在西19街444號附近持刀無故襲擊了一名35歲的建築工人蘭迪(Angel Lata Landi)，然後逃離現場。蘭迪身中兩刀，被送醫約半小時後被宣布不治。

當日上午10時18分左右，里維拉又在東30街附近的東河河岸處，尾隨正在前往河邊釣魚的67歲華人王昌，對他連刺數刀後逃離。王昌被路人發現送醫，但還是在案發約一小時後不治。里維拉於10時52分左右又前往在東42街東端，再次無故靠近一名正坐在公園長椅上的36歲受害人奧古斯丁(Wilna Augustin)，在她大喊救命時對其連刺數刀。奧古斯丁在被送醫後，於當日下午晚些時候被宣告不治。

根據當時的報導，里維拉第三次作案後，繼續身穿血衣手持刀具沿第一大道向北逃竄。幸而有看到當日警情新聞的目擊者及時向警方通報里維拉的行蹤，使他最終在東46街附近被捕，否則恐導致更嚴重的後果。

據悉，三名受害者與嫌犯里維拉均不相識，檢方也沒有公布里維拉的作案動機。根據本報此前的報導，現年51歲的里維拉住在曼哈頓基普灣(Kips Bay)的單身男性遊民所，曾有過八次被捕紀錄，並有「嚴重精神病史」。

里維拉被控一項一級謀殺罪(Murder)、三項二級謀殺罪以及一項三級入室盜竊罪(Burglary)。

涉嫌在曼哈頓連續刺死三名路人的嫌犯里維拉被控一項一級謀殺和三項二級謀殺罪。圖為其...
涉嫌在曼哈頓連續刺死三名路人的嫌犯里維拉被控一項一級謀殺和三項二級謀殺罪。圖為其中一處案發現場。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 華人 遊民

上一則

東百老匯超市橫屍案 華男過堂 恐終身監禁

下一則

SHSAT考試合同驚險通過 華社「用我們的聲音抗衡很重要」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯合健保案兇嫌同意回紐約受審 若持槍謀殺成罪最高判死刑

聯合健保案兇嫌同意回紐約受審 若持槍謀殺成罪最高判死刑
在曼哈頓隨機捅殺3人 嫌犯被控一級謀殺

在曼哈頓隨機捅殺3人 嫌犯被控一級謀殺
預期將被起訴 亞當斯前首席顧問自首

預期將被起訴 亞當斯前首席顧問自首
涉強姦少女、餵毒品 前地產高管認罪 1受害者為華女

涉強姦少女、餵毒品 前地產高管認罪 1受害者為華女

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
聯合健保執行長遭槍殺事件，在事發的一周內引發大量討論，眾多華人表達了對美國醫療系統的不滿，「小病靠忍，大病等死」。(路透)

健保CEO命案引發醫療制度討論 華人大吐看病苦水

2024-12-12 19:38
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事