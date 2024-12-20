曼哈頓隨機刺死3人 遊民被控1級謀殺 檢方未公布作案動機
曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)19日宣布，以一級謀殺罪名起訴今年11月在曼哈頓製造了連環刺人案的嫌犯里維拉(Ramon Rivera)。里維拉於11月18日上午在曼哈頓中城先後持利器隨機刺傷三名路人，三名受害者事後全部因傷勢過重而不幸身亡，其中還有一名名為王昌(音，Chang Wang)的華人。
法庭文件顯示，里維拉在作案當日清晨5時許，打破窗戶闖入位於第一大道上的一間五金店，偷走作案用的廚房刀具和施工手套。隨後，他身穿運動帽衫，用帽子蓋住頭部並將一把刀藏在帽衫口袋中。當日早間8時20分左右，里維拉在西19街444號附近持刀無故襲擊了一名35歲的建築工人蘭迪(Angel Lata Landi)，然後逃離現場。蘭迪身中兩刀，被送醫約半小時後被宣布不治。
當日上午10時18分左右，里維拉又在東30街附近的東河河岸處，尾隨正在前往河邊釣魚的67歲華人王昌，對他連刺數刀後逃離。王昌被路人發現送醫，但還是在案發約一小時後不治。里維拉於10時52分左右又前往在東42街東端，再次無故靠近一名正坐在公園長椅上的36歲受害人奧古斯丁(Wilna Augustin)，在她大喊救命時對其連刺數刀。奧古斯丁在被送醫後，於當日下午晚些時候被宣告不治。
根據當時的報導，里維拉第三次作案後，繼續身穿血衣手持刀具沿第一大道向北逃竄。幸而有看到當日警情新聞的目擊者及時向警方通報里維拉的行蹤，使他最終在東46街附近被捕，否則恐導致更嚴重的後果。
據悉，三名受害者與嫌犯里維拉均不相識，檢方也沒有公布里維拉的作案動機。根據本報此前的報導，現年51歲的里維拉住在曼哈頓基普灣(Kips Bay)的單身男性遊民所，曾有過八次被捕紀錄，並有「嚴重精神病史」。
里維拉被控一項一級謀殺罪(Murder)、三項二級謀殺罪以及一項三級入室盜竊罪(Burglary)。
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