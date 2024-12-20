曼哈頓隨機刺死3人 遊民被控1級謀殺 檢方未公布作案動機

涉嫌在曼哈頓連續刺死三名路人的嫌犯里維拉被控一項一級謀殺和三項二級謀殺罪。(路透)

曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)19日宣布，以一級謀殺罪名起訴今年11月在曼哈頓製造了連環刺人案的嫌犯里維拉(Ramon Rivera)。里維拉於11月18日上午在曼哈頓中城先後持利器隨機刺傷三名路人，三名受害者事後全部因傷勢過重而不幸身亡，其中還有一名名為王昌(音，Chang Wang)的華人 。

法庭文件顯示，里維拉在作案當日清晨5時許，打破窗戶闖入位於第一大道上的一間五金店，偷走作案用的廚房刀具和施工手套。隨後，他身穿運動帽衫，用帽子蓋住頭部並將一把刀藏在帽衫口袋中。當日早間8時20分左右，里維拉在西19街444號附近持刀無故襲擊了一名35歲的建築工人蘭迪(Angel Lata Landi)，然後逃離現場。蘭迪身中兩刀，被送醫約半小時後被宣布不治。

當日上午10時18分左右，里維拉又在東30街附近的東河河岸處，尾隨正在前往河邊釣魚的67歲華人王昌，對他連刺數刀後逃離。王昌被路人發現送醫，但還是在案發約一小時後不治。里維拉於10時52分左右又前往在東42街東端，再次無故靠近一名正坐在公園長椅上的36歲受害人奧古斯丁(Wilna Augustin)，在她大喊救命時對其連刺數刀。奧古斯丁在被送醫後，於當日下午晚些時候被宣告不治。

根據當時的報導，里維拉第三次作案後，繼續身穿血衣手持刀具沿第一大道向北逃竄。幸而有看到當日警情新聞的目擊者及時向警方通報里維拉的行蹤，使他最終在東46街附近被捕，否則恐導致更嚴重的後果。

據悉，三名受害者與嫌犯里維拉均不相識，檢方也沒有公布里維拉的作案動機。根據本報此前的報導，現年51歲的里維拉住在曼哈頓基普灣(Kips Bay)的單身男性遊民 所，曾有過八次被捕紀錄，並有「嚴重精神病史」。