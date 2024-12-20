用假蘋果耳機退貨騙錢 紐約2華男北卡遭逮捕

用假蘋果耳機退貨騙錢嫌疑人周一清(圖)、陳林山。(當局提供)

兩名紐約華男 在北卡羅來納州 涉嫌將買來的正品蘋果無線耳機(Apple AirPods)換成假冒產品，並將其退回商店騙取退款，近日遭逮捕。這兩名華男被捕時，警察在他們的車上發現了42套假冒的蘋果無線耳機和1萬1460元現金。在此之前，這兩人在新澤西州 也遭到類似指控。

12月17日，北卡加納鎮(Garner)警方經過一場低速的警車追逃後，逮捕了來自布碌崙(布魯克林)的37歲的周一清(Yat Ching Chau音譯)和來自史泰登島的35歲的陳林山(Linshan Chen)。警方稱，這兩名華男當時開著一輛福斯(Volkswagen)的帕薩特(Passat)轎車，當警方示意他們在路邊停車時，他們沒有聽從指令，而是在限速為每小時35哩的路段繼續以每小時10哩的速度行駛。當這輛車最終被警方截停後，警方在車上找到了42套假冒的蘋果無線耳機和1萬1460元現金，這兩人當場遭警方逮捕。

指控文件稱，周一清和陳林山在加納和洛里(Raleigh)的Target和沃爾瑪分別購買了兩套Apple AirPod Pro 2耳機正品，然後他們取出正品蘋果無線耳機，將兩套假冒耳機放入包裝，退還給商場，分別從Walmart和Target獲得退款546.56元和369.73元。在這兩家商場的網站，Apple AirPod Pro 2的標價都是189.99元。