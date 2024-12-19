特殊高中入學考試合同投票 華人家長到場支持

18日會議當晚，數十名華裔家長手持標語出席會議，要求PEP盡早通過合同。(記者顏潔恩／攝影)

經兩次推遲後，紐約市教育政策小組(PEP)於18日在布碌崙(布魯克林)日落公園高中，針對特殊高中 入學考試(SHSAT )合同投票 表決；截至本報當晚截稿，票數仍在統計中。現場氣氛熱烈，數十名華人家長早早到場並一一作證詞，強烈呼籲保住特高考，呼籲批准合同。

經兩次推遲後，紐約市教育政策小組18日投票通過特殊高中入學考試合同。(記者顏潔恩／攝影)

關於SHSAT合同的紛爭已持續數月，PEP原於10月投票，決定是否與運營SHSAT的NCS Pearson公司繼續簽署五年合作，並從明年開始將全部考試從筆試轉為線上。

18日會議當晚，數十名華裔家長手持標語出席會議，要求PEP盡早通過合同；據洪女士所指，有家長在社群媒體上盛傳PEP可能通過的SHSAT合約只有一年、並非五年，「一年的期限太短，對後面幾年要考特殊高中的小孩是不公平的，我們希望的是可以給所有學生提供平等的機會」；儘管這個說法只是傳言，但她強調華人家長一向重視教育，除了簽署請願書外，也想親自來到現場具體聆聽會議的內容，「不想總是讓別人說我們是啞裔，讓他們看到我們願意出席這些活動，相信我們的存在感逐漸會受到重視。」

一名華裔學生表示，反對者指特殊高中具有歧視性是不實的指控，所有學生都可以從圖書館、網路資源中獲取免費的學習資源，市教育局的項目也提供免費輔導、考試準備課程等，「任何只要願意努力讀書的學生都有公平競爭的機會，跟他們家中的經濟狀況無關」；取消考試只會培養學生錯誤的觀念，覺得凡事不用上進，只要得過且過就好。

州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、後任州參議員陳學理均在聽證會上發言，呼籲PEP通過簽署合同保住SHSAT。

在投票的前一天，紐約市新教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)就在和紐約郵報的採訪中，指SHSAT合同將會在當晚的投票會議中通過，「我們想確保PEP擁有全部讓他們可以做出明智決定的信息，對此我們已經為PEP提供了充足準備」；市長亞當斯(Eric Adams)對此則回應稱，自己是特殊高中的支持者，「我們認為(合同)投票是會通過的。」

在當天傍晚會議開始前，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也發布聲明，敦促PEP不應該取消特殊高中入學考試，「阻擾SHSAT只會引發混亂、不給刻苦學習的學生平等的教育機會，很不公平。」