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紐約市乾旱警報解除 陣雨貫穿整周 「白色聖誕」無望

記者范航瑜／紐約報導
隨著18日紐約預計迎來更多降雨，市府已將乾旱警戒等級從「乾旱警報」(drought warning)下調至「乾旱警戒狀態」(drought watch)。(記者范航瑜／攝影)
隨著18日紐約預計迎來更多降雨，市府已將乾旱警戒等級從「乾旱警報」(drought warning)下調至「乾旱警戒狀態」(drought watch)。(記者范航瑜／攝影)

紐約市在一場降雨中迎來了新的一周，風雨和大降溫也接踵而至，隨著紐約預計將在今天(18日)迎來更多降雨，市府已將乾旱警戒等級從「乾旱警報」(drought warning)下調至「乾旱警戒狀態」(drought watch)。市長亞當斯(Eric Adams)表示，若未來數周天氣持續改善，紐約市的乾旱情況有望徹底解除。

亞當斯表示：「由於近期的降雨、上州的融雪，加上市府決定暫停德拉瓦河輸水管道(Delaware Aqueduct的維修工程，情況已比數周前明顯改善，因此我們得以將乾旱警報下調至乾旱警戒狀態。」他補充說，若情況持續好轉，市府希望能在未來數周解除乾旱警戒狀態。

本周一的降雨才剛為未來一周的不穩定天氣拉開序幕。今(18日)預計將有新一波雨水到來，陣雨和氣溫大幅波動，將貫穿整個周末。18日的降雨將從晚上持續到次日早晨。周末氣溫會大幅下降，預計23日(周一)紐約市的早晨最低氣溫將降至10度，下午最高氣溫也僅約20度。

市民期待的「白色聖誕節」也恐將落空。儘管冷空氣將在聖誕周穩固停留，但只僅僅滿足了白色聖誕節的一半條件，另一半則是降水。然而，目前預測聖誕周將「風平浪靜」，幾乎沒有降水。據媒體WNYC統計，紐約市上一次「白色聖誕節」出現在2009年，當時中央公園記錄到兩吋積雪。過去數十年來，白色聖誕節愈來愈罕見，僅出現在2002年、1995年和1983年，而在1960年代則更為頻繁，十年間曾出現五次。

11月2日，市府自2002年以來首次發布乾旱警戒狀態，11月18日，亞當斯宣布進入乾旱警報階段。乾旱警戒狀態是紐約市三級節水措施中的第一級，若乾旱持續惡化，市府會進一步發布「乾旱警報」或「乾旱緊急狀態」(drought emergency)。中央公園和布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)的跨年煙火慶典主辦方早前宣布，由於乾旱狀況，今年的煙火活動將取消。儘管亞當斯後來取消了煙火禁令，但煙火活動最終未恢復。

紐約市 亞當斯 聖誕節

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