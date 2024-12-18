堵車費徵收倒數 市議員馬泰籲州長停止收費

堵車費徵收倒計時，馬泰一改以往立場，要求霍楚停止收費。(記者劉梓祁／攝影)

在距離堵車費 (Congestion Pricing)開始徵收不足三周時，曼哈頓華埠 市議員馬泰(Chris Marte)改變以往的支持立場，在17日(周二)加入多個社區團體，要求州長霍楚(Kathy Hochul)「停止收費政策」。

涉及曼哈頓60街以南的堵車費計畫，在霍楚叫停後重新實施，從明年1月5日起對多數私家車徵收九元。推行過程中，儘管華埠社區激烈反對，但馬泰始終持支持立場，也未有加入居民所發起的多場集會。

儘管如此，馬泰當日表示「為什麼住在我們選區的人要繳納此稅」。他與「保護華埠和下東城聯盟」等數十人要求州府停止收取堵車費，並採納替代方案解決壅堵。馬泰說，華埠居民作為工薪階層，將無法從「僅夠維持生計的」收入中負擔費用。

然而，在堵車費審議期間，馬泰曾致信聯邦交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，表達對市交通局(DOT)申請堵車費計畫資金的支持。他在信中指，汽車仍是紐約市溫室氣體排放的主要來源之一，因此需要推廣電單車等工具以減少壅堵。

他還在本年3月去信大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)，表示支持收費計畫，但呼籲MTA為收費居民提供合理減免。馬泰17日表示，華埠「至少需要一個豁免」。

在去年5月的市議員選舉辯論中，馬泰也指自己僅反對堵車費的「當前方案」。目前，已有兩人宣布在明年的選舉中挑戰馬泰，為律師科爾曼(Jess Coleman)和第一社區委員會成員盧詠姍(Elizabeth Lewinsohn)。

曾為馬泰競選對手的李翠珊(Susan Lee)認為，市議員支持堵車費但要求向居民提供豁免，該做法可視為在說「某人已懷孕一半」，試圖折中只會導致混亂和不公平。李翠珊表示，堵車費無助於解決經濟、環境和平等問題。

民主黨65D區領袖于金山說，馬泰的立場轉變可視為「好事和進步」，希望未來能有國會議員、州參眾議員和區長加入，組成「強大的民選團隊」一同反對。

此外，馬泰和反對者把堵車費稱為「對開發商有利的政策」，表示華埠地稅和租金因房產項目不斷上漲，堵車費將迫使更多人搬離。據MTA介紹，年收入不超過5萬元，或參加政府援助計畫的車主，能參加低收入折扣方案。