珍珠街小學旁擬建遊民所 馬泰、李榮恩聯名反對

緊鄰華埠的曼哈頓下城珍珠街一小學旁的物業計畫改建遊民所，遭到社區反對。市議員馬泰和州眾議員李荣恩聯名致信當局表達反對。(社區人士提供)

曼哈頓市議員馬泰(Christopher Marte)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)16日聯合致信市社会服務局(Department of Social Services)，表達他們對下城珍珠街(Pearl St.)320號物業改建遊民 所項目的反對。

該遊民所項目位於布碌崙(布魯克林)大橋南側，緊鄰華埠 ，而且與當地的公立小學(The Peck Slip School)僅一牆之隔。該計畫在提交社區委員會審議後，便受到強烈反對。社區及民代呼籲當局另擇新址建設遊民所，或至少將該設施的用途改為家庭或單身女性庇護 所，以減輕單身男性遊民對小學和附近社區的潛在影響。

然而，市社會服務局局長帕克(Molly Wasow Park)於今年11月8日回覆社區時表示，兩項請求均無法滿足，僅給出了「老年遊民所」或「健康脆弱者遊民所」兩個選項予社區選擇，並承諾在遊民所和小學之間加裝視野隔離裝置。

馬泰和李榮恩的聯名信則針對這則回覆表達了異議。信中強調，社區的擔憂不在於遊民的年齡，而是該遊民所的低准入門檻和其與學校之間過近的距離，而且加裝隔離裝置也解決不了問題，既無法阻擋遊民所內的二手菸飄入學校，也無法隔絕拒絕聽指揮的遊民所居民靠近學校區域。聯署者指出，將患有嚴重心理疾病或藥物成癮者安置在學校旁邊是不恰當的，他們將在這個問題沒有解決之前持續反對該項目。

信中還透露，當局承認此處遊民所的選址完全由於地產交易而決定，並非因為該社區內對單身男性遊民所有所需求而定。聯署人建議當局優先考慮區內其他空置的旅館、特別是那些曾被用作無證客庇護所的舊旅館，作為遊民所的地址。

華埠社區對於民代的發聲普遍表示歡迎。紐約東華協會主席于金山表示，他認可優先選取已完成歷史使命的無證客庇護所改建為遊民所的提議，但他同時也認為華埠已經承載了太多遊民所，不要再增加了。

也有社區人士反映，馬泰在反對遊民所的鬥爭中確實一直站在華埠一邊，雖然尚未起到什麼決定性作用，但至少立場鮮明，然而李榮恩在當選後一直沒有對社區所關注的遊民所議題表態。本次是李榮恩第一次公開發聲反對遊民所，社區一方面支持這一進步，但也希望她能一視同仁，對華埠更為關注的東百老匯91號遊民所項目也表明態度。截至發稿時，李榮恩方面尚未就此問題回覆本報的問詢。