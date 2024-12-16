退伍軍人會發獎學金 19學子獲獎最高千元

紐約華裔美國退伍軍人會頒發2024年度退伍軍人子弟獎學金，共19名學子獲獎，獎金600至1000元不等。(記者許君達╱攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會15日在曼哈頓華埠 頒發2024年度退伍軍人子弟獎學金，共19名學子獲獎，獎金分別為600至1000元不等。

獎學金面向退伍軍人會會員子弟發放，所有正在讀大學和高中畢業班的會員子弟均可申請，並由評審委員會結合學習成績、社會活動參與情況等因素予以綜合評定，選出兩至三名大將得主，獎金最高1000元，以及其他普通獎得主，獎金700元。

退伍軍人會主席鄧燦業說，相較於讀大學所需的高額學費，獎學金的額度並不高，每年發放的目的主要是為了加強會員之間的凝聚力，也彰顯華人家庭重視教育的傳統，「為學子們提供一些小小的激勵，聊表心意」。

本年度綜合排名第一的學子Sarah Ng即將入讀奧伯尼州大(SUNY Albany)。她的祖父伍福源表示，從他的父親輩開始，對子女教育的重視就深深刻在了家族基因中。伍福源介紹，他的父親在珍珠港事變後一腔熱血地希望加入空軍報國，但當時的招兵人員告訴他，需要有大學學歷才能當飛行員，於是他便努力考入了大學，然後順利入伍。在從軍期間，他父親走遍世界，積累了豐富的視野和人生經歷，並為子孫後代創造了優渥的生活，這一切都離不開教育和學習。

通常，退伍軍人子弟從高中畢業班到大學的四年，總共能夠連續五年獲獎，歷史上也有不少優秀學子能夠拿到「五連冠」。天普 大學(Temple University)音樂專業學生譚蕙心(Nicole Hom)今年第四次獲獎，她的父親譚超然表示，女兒天資聰慧，也非常上進，他很高興看到女兒獲獎，也希望她能再接再厲、衝擊第五次的「大滿貫」。