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疑製作化學物起火 新鮮草原公寓火災1死

記者尤昱程╱紐約報導
根據附近居民表示，從14日晚間就一直聞到刺鼻難聞的氣味，直至15日鄰居前往確認，才發現發生火災。(孫女士提供)
根據附近居民表示，從14日晚間就一直聞到刺鼻難聞的氣味，直至15日鄰居前往確認，才發現發生火災。(孫女士提供)

皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)15日發生一起公寓大火，導致一名男子不幸身亡，起火原因尚在進行調查。附近居民指出，火災時建築物並無明顯大火，不過整個社區瀰漫一股十分刺鼻的氣味。

根據市警107分局報告，該火災發生於15日上午7時20分左右，地點位於新鮮草原190巷67-38號的公寓二樓內。消防員於約半小時內成功控制火勢，並在火場內發現一名已經身亡的男子。警方尚未公布該男子身份，火災原因將由消防調查員進一步釐清，案件仍在調查，無人被逮捕。

住在該建築的華裔居民吳女士(化名)表示，死者是一名39歲的白人男性，疑似有使用毒品的習慣，經常在半夜製造噪音，常常只穿一條四角褲在戶外洗澡。她說，火災發生前一晚，數名鄰居聞到燒焦的氣味，並聽到異常的噪音，但外觀並無明顯著火痕跡。

吳女士表示，刺鼻的氣味至早晨還未散去，隔壁鄰居前往確認，發現公寓門框已被燻黑。消防員破門進入後確認火勢已熄滅，但男子已倒臥在門口，身體大面積焦黑，並持續到當日中午左右才將遺體運出。

另一位住在附近的華裔居民孫女士表示，根據該男子的行為狀況以及當天傳出的氣味，附近居民揣測火災原因為該男在公寓內製作化學物品導致起火。孫女士還說，該男子曾多次被投訴，鄰居們曾多次向物業反映，但未獲有效處理。

華裔 皇后區 毒品

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