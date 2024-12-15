州參議員米維籲紐約客 提防房契盜竊騙局

米維(中)呼籲紐約客防範「房契盜竊」犯罪。(米維辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)州參議員 米維(Zellnor Myrie)、皇后區女性州眾議員辛德曼(Alicia Hyndman)、州參議員康莫利(Leroy Comrie)以及維權者近日召開記者會，呼籲紐約客在這個假日季期間要特別注意「房契盜竊」(Deed Theft)犯罪，詐騙者經常向有語言障礙、或法律資源不足的群體下手，有色人種、少數族裔更容易上當。

維權者呼籲民眾採取幾項能保護自身權益的措施，像是通過免費服務、或自己雇用律師，絕不要聘請房地產經紀商推薦的人，另外合法機構從不會要求屋主轉讓財產權，也不要在沒有律師的建議下便轉給他人，房主也需注意貸款 修改合約中的預付費用，通常是非法的；同時也鼓勵屋主立遺囑，以防去世後因繼承人未轉讓房屋權到自己名下而被盜走。

再來是呼籲屋主不要放棄房產，應親自或請人維護，針對一切文件要仔細閱讀、不簽署不理解的內容，另外追蹤所有的房產付款、定時檢查自己的房產紀錄，每年至少在nyc.gov/acris網站上檢查房產的登記信息，以確保沒有未經允許的買賣或抵押。

「房契盜竊是一種惡性犯罪，將剝奪家庭世代積累和傳承的財富」，米維表示，近年來紐約市的有色人種社區的房價不停上漲，也成為騙子下手的目標；除了新推出的法案將會令涉及房契盜竊的犯罪者更容易被起訴外，他也呼籲屋主應意識到該犯罪的存在，採取行動保護自己。

據紐約州此前的法律，房契盜竊本身並不構成犯罪，但經包括米維等人提出並通過的新法律後，已修訂了刑法，將房契盜竊定為一種重大盜竊行為；若被盜房產為至少有一人居住的住宅，且該房屋的所有者為長者或殘疾人，或涉及三處或以上住宅的盜竊行為，嫌犯將被以一級重大盜竊罪起訴，而所有房契盜竊案件的處理都不會考慮涉事房屋的價值，而是專注於行為的性質和造成的影響。