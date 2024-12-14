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Citi Bike明年增250站點 將覆蓋更多社區

記者范航瑜╱紐約報導
市長亞當斯13日宣布，Citi Bike系統將進一步擴展，以應對日益增長的需求。圖為市政廳門口一處站點。(記者范航瑜╱攝影)
市長亞當斯13日宣布，Citi Bike系統將進一步擴展，以應對日益增長的需求。圖為市政廳門口一處站點。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)、市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)與網約車平台Lyft 13日宣布，Citi Bike系統將進一步擴展，新增超過250個站點以應對日益增長的需求。新計畫將於2025年秋季開始，服務範圍將涵蓋布朗士、布碌崙(布魯克林)和皇后區的多個新地區，其中包括法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以西地區。

擴展後，Citi Bike將首次進入布碌崙的布朗斯威爾(Brownsville)、東紐約(East New York)、肯辛頓(Kensington)和貝瑞吉(Bay Ridge)，以及皇后區法拉盛草原可樂娜公園，法拉盛由於地處公園東側，此次暫不納入服務範圍。除了拓展新區域，Citi Bike還將在現有的繁忙地區新增站點，包括曼哈頓的中下城，布碌崙下城、威廉斯堡(Williamsburg)、綠點(Greenpoint)和公園坡(Park Slope)等地。

此次擴展計畫將新增超過250個站點和2900輛新單車，為90萬名市民增加服務，擴展完成後，Citi Bike將擁有超過3萬6000輛單車和2400個站點，覆蓋全市64%的居民。市府宣稱，此次擴展後，560萬紐約市民可在步行五分鐘內找到站點。

本次新增車輛中，約半數為電動單車，目前Citi Bike的1萬5000輛電動單車雖僅占車輛總數三分之一，但其使用量達到三分之二。然而，電動單車因速度較快，曾引發多起傷人事故，去年9月，華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)在羅斯福公園附近遭Citi Bike電動車撞擊，不幸身亡。

紐約市由於人口眾多、路網密集卻狹窄，市府長期鼓勵市民以公共交通和單車等方式出行，從而緩解道路壓力。Citi Bike自2013年推出以來，已成為紐約市交通網絡的重要部分，截至目前，累積搭乘次數超過2億4600萬次。市府與市議會2025財年預算中將撥款1100萬元，為暑期青年就業計畫(Summer Youth Employment Program)參與者提供兩個月的Citi Bike會員資格，詳情可訪問：citibikenyc.com/community-programs/SYEP-Memberships。

Citi Bike的1萬5000輛電動單車雖僅占車輛總數三分之一，但使用量達三分...
Citi Bike的1萬5000輛電動單車雖僅占車輛總數三分之一，但使用量達三分之二，然而電動單車因速度快，曾引發多起傷人事故。(記者范航瑜╱攝影)

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