健保CEO遇害後 國會議員籲州長嚴打「幽靈槍」

健保高管曼哈頓遇害後，國會眾議員托瑞斯呼籲州長嚴打幽靈槍；圖為兇嫌犯案瞬間。(市警提供)

全國最大醫療保險公司之一聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)，本月初在曼哈頓中城酒店外遭槍殺，兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)後被證實使用3D打印生產的武器；為此，布朗士(Bronx)國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)近期致信州長霍楚 (Kathy Hochul)，呼籲立法打擊「幽靈槍」。

根據信件副本，托瑞斯致函州府，要求其在紐約州實施「全面且徹底的幽靈槍禁令」。此前，孟喬內據稱於12月4日使用幽靈槍殺害了湯普森，調查發現，用於犯案的手槍並非工廠製造，至少有部分通過3D打印機生產。

托瑞斯在信中寫道，「州法律中存在兩個必須關閉的漏洞」，並敦促霍楚將新立法納入她即將發布的行政預算 提案中。他說，已有立法禁止持有、銷售和轉讓幽靈槍，但未能將製造3D打印幽靈槍定為犯罪行為。此外，他還希望法律在禁止製造突擊步槍、大容量彈匣和機槍之外，將3D打印的幽靈槍涵蓋在製造禁令中。

幽靈槍指通過零散套件自行組裝、無需背景調查即可獲得的槍枝，因此類槍枝沒有序列號，因此難以被警方追蹤。「紐約郵報」早前報導指，孟喬內在賓夕法尼亞大學就讀期間開始對3D打印產生興趣，並將其作為一項業餘愛好。

托瑞斯說，任何人都可以輕鬆購買幽靈槍組件套件，並將其組裝成齊全的槍枝，也可以在網上花幾百元購買一台3D打印機，他擔心該技術將把「(人民)家裡變成槍枝工廠」，並讓「居民變成槍枝製造者」；他表示，若霍楚不能在新的行政預算提案中納入立法，以彌補幽靈槍製造方面的漏洞，槍枝暴力或會更嚴重。

對此，州長發言人斯莫爾(Avi Small)回應指，「儘管國會未能對幽靈槍有效監管，但霍楚已通過了全國領先的幽靈槍保護法，這些法律正在用於起訴在紐約製造幽靈槍的罪犯」；他還指，霍楚隨時準備與任何認真對待公共安全的人合作，而不是與那些試圖撈取政治利益的人。