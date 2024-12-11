交通局不支持給電單車上牌 擔憂對外賣郎針對性執法

市交通局對「陸瑞英提案」表示異議，認為當下沒有必要對電單車上牌監管，而且落實提案可能導致對外賣郎的針對性執法。(記者和釗宇╱攝影)

市議會交通和基礎設施委員會(Committee on Transportation and Infrastructure)11日舉行公聽會，審議擬要求給電單車上牌的「陸瑞英提案」(Priscilla Law)等一系列電單車監管提案。市交通局對該提案表示異議，認為當下沒有必要對電單車上牌監管，而且落實提案可能導致對外賣郎的針對性執法。

到場作證的市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，新冠疫情 之后紐約市 道路上的電單車已經愈來愈多，部分單車騎士不守交通規則，因此造成的道路安全問題也不可忽視。他說，交通局的確接到了不少有關電單車安全的投訴，但數據顯示，電單車造成的交通事故只占全市交通事故的一小部分，「今年以來全市有135人在交通事故中死亡，只有六人是因電單車而死，90%的交通事故傷者是汽車造成的。」

談到要求電單車上牌的「陸瑞英提案」，羅格貴茲表示，不當使用電單車的騎士應當被追責，因此市交通局贊同這項提案的初衷。不過他表示，如果要落實該提案，可能會導致市交通局和州汽車監理廳(DMV)職能重合，「目前，市府已經有用來對付非法騎行的執法工具，當下沒有必要要求電單車上牌。」

他還表示，落實提案將耗費大量資源，財政上無法承受。此外，羅格貴茲表示，由於使用電單車的大量是外賣郎，落實提案可能導致出現對外賣郎的針對性執法。

他說，「隨著愈來愈多的市民選擇電單車出行，我們也擔心落實這項提案會給使用電單車造成更多障礙；電單車給市民帶來更便宜、方便的出行，我們應當教育市民安全負責騎行。」

此前，州眾議員 珍妮花(Jenifer Rajkumar)在州眾議會也提出類似監管電單車的提案；對於州議會提案，羅格貴茲表示，期待與市議會合作，討論綜合性的立法解決方案。