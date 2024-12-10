地鐵鎖喉案退伍軍人判無罪 華社支持

被控鎖喉遊民尼利致死的前陸戰隊員潘尼9日被陪審團裁決無罪，華人社區對裁決結果普遍持支持態度，但也指出，這一事件暴露更多的是紐約當前治安與精神疾病應對體系的失敗。(路透)

在經過一個月的庭審後，前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)被控在曼哈頓地鐵 車廂內以勒頸方式過失殺死遊民尼利(Jordan Neely)的案件，陪審團於9日作出裁定，認定潘尼無罪；華人社區對裁決結果普遍持支持態度，但也指出，這一事件暴露更多的是紐約當前治安與精神疾病應對體系的失敗。

案件的爭議之處在於，患有精神病的非洲裔遊民尼利，在地鐵發病時是否對乘客構成威脅，以及潘尼的作法是否超出正當防衛的界線。根據部分當事乘客在法庭上的證詞，尼利在案發前的表現，令身處封閉空間內的同車者感到恐懼；但檢方律師也指出，在勒頸的過程中，尼利已出現了明顯的生命體徵喪失狀態，而潘尼則在旁觀者要求他鬆手後仍堅持了近一分鐘，超出了正當防衛的範疇。

教育倡導團體PLACE NYC創始人朱雅婷認為，潘尼被判無罪是一個好消息，而這一裁決也鼓勵其他願意在公共場合見義勇為的市民。朱雅婷表示，自己在曼哈頓居住多年都沒有車，地鐵是她唯一使用的交通工具，「很多次我都面臨想要下一站就下車的情況，你永遠不知道地鐵上會發生什麼」。但她也指出，這一事件本身就是個悲劇，癥結所在也是紐約治安系統、精神疾病應對系統的失靈，「要讓紐約更繁榮，(市府)必須要改善地鐵的治安情況」。

中文社交媒體小紅書上，針對此案件的討論幾乎清一色都偏向支持潘尼。用戶「GoAggie」表示，「如果我的小孩或者老婆在這地鐵上，我是希望有(潘尼)這種人在場的」。在帳號「紐約地鐵冒險記」發布的投票 中，認為潘尼見義勇為、尼利是社會隱患的投票數達到180票，同情尼利的僅有11票。

富邦基金創辦人傅先清也表示，在有人做出像尼利一樣的越軌行為時，「退伍軍人挺身而出，是很好的事情」，但他也認為，要避免此類事故再次發生，還是要靠政府加強立法、政策，「光靠老百姓去保護老百姓是不夠的」。

在華埠 商改區執行總監陳作舟看來，整個事件「是一個徹底的悲劇，沒有贏家」，而最大的過錯方則是無能的體制。陳作舟分享到，華埠商改區在裁決發出當天舉辦午宴，一名警察就因工作無法前來，「任何一邊都可能會爆發抗議」。