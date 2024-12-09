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紐約酒店價新高 觀光團、門票費也漲 遊客怨無法負擔

記者曹馨元／紐約報導
慕名來紐約享受假日氛圍的遊客發現，今年的酒店價格已高得令人難以負擔，種種旅遊花費也水漲船高。(記者曹馨元／攝影)
慕名來紐約享受假日氛圍的遊客發現，今年的酒店價格已高得令人難以負擔，種種旅遊花費也水漲船高。(記者曹馨元／攝影)

臨近年末節假日，紐約市的街道已被一串串彩燈點綴，隨處可見的聖誕樹也彰顯著大都會濃厚的節日氣氛。慕名來紐約享受假日氛圍的遊客卻發現，今年的酒店價格已高得令人難以負擔，市內觀光團、百老匯門票等種種旅遊花銷也水漲船高。

根據價格追蹤工具的資料顯示，紐約市的酒店價格創下歷史新高，最近幾周的每晚平均價格為345元；而全市酒店也在今年9月突破有史以來最高的單月平均價，為每晚417元。同時，觀光團、百老匯等旅遊項目的門票價格均見上漲；根據百老匯聯盟(Broadway League)，感恩節當周「獅子王」的平均票價超過221元，相比五年前192元上漲超過15%。

對於許多來美探親的華人遊客來說，高昂的酒店費用讓他們望而卻步，轉而留宿親友家。在曼哈頓工作的許先生表示，自己的母親於近期來美國看望他，「(我們)根本沒有考慮過酒店，價格就已經勸退了」。

同樣，當父母在去年聖誕季來看望他時，於哥大就讀的蔡同學選擇讓父母住在他的臥室，而他在客廳睡沙發床，「雖然是有點不方便，但是(一星期)就能省下兩、三千元」。蔡同學表示，去年聖誕節，紐約曼哈頓的酒店價格就普遍都要四、五百元一晚，且大多空間狹小，讓他覺得十分不值。

旅遊預訂平台Hopper的數據顯示，今年的12月23日至1月1日，紐約市酒店的平均每晚住宿費為430元，低端酒店房間每晚的價格略低於300元。同期，美國的其餘旅遊熱門城市，如拉斯維加斯(Las Vegas)及邁阿密(Miami)的每晚酒店平均費用則從107元到392元不等。

除了高昂的酒店與旅遊項目費用外，許先生發現，紐約市日常消費價格的上漲也導致遊客成本增加，「以前常給媽媽買的美麗華包子都從1.95元漲到了2.5元一個」。來紐約看望女兒的葉女士也認為，在外就餐是一筆不小的數目，「稍微好一點的餐廳，一頓飯加上小費都要上40元」；而她也因此選擇多在女兒家做飯，「要是餐餐都在外面吃，兩周加起來都要上萬(人民幣)了」。

紐約市 百老匯 觀光

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