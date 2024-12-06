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陣雪侵襲紐約 寒冷天氣持續至周末回暖

記者尤昱程／紐約報導
受到快速移動的低壓系統影響，紐約市5日迎來多次短暫的強降雪。(記者尤昱程／攝影)
受到快速移動的低壓系統影響，紐約市5日迎來多次短暫的強降雪。(記者尤昱程／攝影)

受到快速移動的低壓系統影響，紐約市及周邊地區5日迎來多次短暫的強降雪，陣風最高達每小時50哩，對交通和日常活動帶來影響。寒冷天氣預計將延續至今日，周末天氣狀況則將有所改善。

根據國家氣象局(National Weather Service)，陣雪(snow squall)是一種特定的天氣現象，指的是短暫但非常劇烈的降雪過程，通常伴隨著強風，陣雪通常持續30至60分鐘，但影響可能非常顯著。5日上午紐約市區儘形成短暫的飄雪，但北部地區的降雪較為顯著，康州積雪達2.5吋，新州則約有2吋。長島部分地區積雪痕跡在1吋左右，但因氣溫偏高，大多數積雪迅速融化。

今日寒冷天氣持續，紐約市區氣溫預計在華氏32至37度、即攝氏0至3度之間。而受到強風影響，體感溫度可能進一步降至華氏20度、即攝氏零下6度。強風警告將持續至當晚，陣風速度可能達每小時40至50哩，市民在戶外活動時需注意防風保暖，減少長時間暴露在寒風中的機會。

周末天氣狀況將有所改善。7日(周六)風速減弱，雖然早晨仍偏寒冷，但午後氣溫將逐漸回升。8日(周日)氣溫預計達到華氏46至48度、即攝氏8至9度，為周末的戶外活動提供更舒適的條件。

展望下周初，受較暖氣流影響，氣溫進一步升高。然而，下周末可能再次受到寒冷氣團影響，氣溫預計回落至華氏40、即攝氏4度上下。

國家氣象局建議市民周末外出仍需注意早晚溫差，適時添衣保暖。駕駛在近期強風和低能見度的條件下應減速行駛，保持安全距離並避免急剎車。由於未來幾日仍可能出現濕滑路面，行人應選擇防滑鞋並留意地面結冰情況。此外，特別是在周末進行戶外活動的市民，應提前了解天氣情況並做好相應準備。

紐約市 長島 新州

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