我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

包裹盜竊猖獗 紐約市民年損10億 全美第1

記者和釗宇／紐約報導
多達八成民眾在包裹被盜後增加了防範措施，其中最常見的是安裝安全攝像頭或可視門鈴，也有消費者與鄰居合作以確保能收到包裹。(路透)
多達八成民眾在包裹被盜後增加了防範措施，其中最常見的是安裝安全攝像頭或可視門鈴，也有消費者與鄰居合作以確保能收到包裹。(路透)

最新報告顯示，紐約市是全美郵寄包裹遭盜竊問題最嚴重的大城市，去年包裹丟失總價值接近10億元。

全國去年1.2億個包裹失竊

根據安全網站SafeWise的年度研究，2023年全美有1億2050萬個包裹在消費者家門口被盜，造成近160億元的損失。該網站根據聯邦調查局(FBI)犯罪統計數據、一項獨立安全調查以及其專有調查數據的結合來確定年度排名。

按金額計算，紐約市包裹盜竊問題最為嚴重，去年損失達9億4500萬元，比第二名費城的4億5000萬元多一倍。芝加哥、華盛頓特區和休士頓緊隨其後，損失金額分別為2億6200萬元、2億3200萬元和2億700萬元。

撰寫報告的中田納西州立大學(Middle Tennessee State University)教授兼包裹盜竊研究專家斯蒂克爾(Ben Stickle)表示，隨著線上購物激增，節假日季節為包裹竊賊提供了更多的機會，「這個時候人們更忙碌，日常生活節奏被打亂，可能工作時間更晚，或者花更多時間在外購物或探親訪友，導致包裹在門廊上暴露的時間更長」。

保護包裹安全 最好簽收

報告還顯示，許多民眾正在採取額外措施保護他們的包裹，例如將包裹放入安全儲物櫃，或選擇住在帶有包裹室的公寓大樓。SafeWise調查的受訪者中，有84%的人在包裹被盜後增加了防範措施，其中最常見的是安裝安全攝像頭或可視門鈴，也有消費者與鄰居合作以確保能收到包裹。報告建議消費者採取措施保護包裹安全，例如開啟送貨提醒、要求簽收、使用安全儲物櫃或請朋友代收、使用安全技術等。

接連被偷 痛失限量喬丹

家住曼哈頓的趙先生因為所住公寓沒有門衛或亞馬遜收貨櫃而就飽受包裹被盜之苦，在門上...
家住曼哈頓的趙先生因為所住公寓沒有門衛或亞馬遜收貨櫃而就飽受包裹被盜之苦，在門上給快遞員貼上「不要把快遞放在門口」的標示也不管用。(受訪者提供)

家住曼哈頓的趙先生因為所住公寓沒有門衛或亞馬遜收貨櫃而就飽受包裹被盜之苦。他說，去年年底好不容易搶到一雙限量版的喬丹籃球鞋，就因為出門洗了一趟衣服，沒有趕上快遞敲門，結果包裹被放在門口，等他回家以後不翼而飛，最後耐吉(Nike)雖然退款，但限量球鞋卻再也買不到了。而在今年黑色星期五，他又有一個包裹顯示已經送達，但門口空空如也，「想必又是被偷了」。

趙先生說，在中國國內社區有專門的快遞驛站，不經過快遞驛站的包裹，送貨員也會打電話聯繫送貨，因此剛來美國兩年的他對美國快遞員將包裹放在門口不管不顧的做法極其不適應，「一有包裹我就提心吊膽，只能想方設法在家守著，在門上給快遞員貼上『不要把快遞放在門口』的標示也不管用」。

喬丹 紐約市 田納西州

上一則

華男萬秋明性虐女友致死 被判最高刑罰25年至終身監禁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

真實身份證新規明年實施 紐約居民快檢查有這標誌嗎？

真實身份證新規明年實施 紐約居民快檢查有這標誌嗎？
聖荷西加強打擊零售盜竊 提起公訴案件大增

聖荷西加強打擊零售盜竊 提起公訴案件大增
州府聯手地檢打擊零售盜竊組織 案值逾200萬元

州府聯手地檢打擊零售盜竊組織 案值逾200萬元
不用花錢選位 旅遊達人曝1招搶經濟艙好座位 從未失手

不用花錢選位 旅遊達人曝1招搶經濟艙好座位 從未失手

熱門新聞

兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43
據亞馬遜官網，Cofeymera雷射筆售價62.99元，「功率強勁」，用途包括徒步和戶外等場景。(取自亞馬遜)

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

2024-12-01 07:50
在2022年，紐約州約有67萬2000名無證客；其中有20%是亞裔，而華人則占總數的7.2%。(讀者提供)

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

2024-12-02 12:41
數據顯示，紐約市2024年實際道路駕駛考試通過率創疫情以來新低，其中皇后區的不及格率過半，成為「掛科」重災區。(記者許君達╱攝影)

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

2024-12-02 06:48
霍楚近日簽署法案，要求運營商停用被盜手機的服務，幫助打擊手機盜竊。(路透)

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

2024-11-30 09:15
監控畫面顯示嫌犯將面部全遮，從袋中取菜刀靠近死者行凶。(知情人提供)

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

2024-11-29 19:15

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生