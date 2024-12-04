包裹盜竊猖獗 紐約市民年損10億 全美第1

多達八成民眾在包裹被盜後增加了防範措施，其中最常見的是安裝安全攝像頭或可視門鈴，也有消費者與鄰居合作以確保能收到包裹。(路透)

最新報告顯示，紐約市 是全美郵寄包裹遭盜竊問題最嚴重的大城市，去年包裹丟失總價值接近10億元。

全國去年1.2億個包裹失竊

根據安全網站SafeWise的年度研究，2023年全美有1億2050萬個包裹在消費者家門口被盜，造成近160億元的損失。該網站根據聯邦調查局(FBI)犯罪統計數據、一項獨立安全調查以及其專有調查數據的結合來確定年度排名。

按金額計算，紐約市包裹盜竊問題最為嚴重，去年損失達9億4500萬元，比第二名費城的4億5000萬元多一倍。芝加哥、華盛頓特區和休士頓緊隨其後，損失金額分別為2億6200萬元、2億3200萬元和2億700萬元。

撰寫報告的中田納西州 立大學(Middle Tennessee State University)教授兼包裹盜竊研究專家斯蒂克爾(Ben Stickle)表示，隨著線上購物激增，節假日季節為包裹竊賊提供了更多的機會，「這個時候人們更忙碌，日常生活節奏被打亂，可能工作時間更晚，或者花更多時間在外購物或探親訪友，導致包裹在門廊上暴露的時間更長」。

保護包裹安全 最好簽收

報告還顯示，許多民眾正在採取額外措施保護他們的包裹，例如將包裹放入安全儲物櫃，或選擇住在帶有包裹室的公寓大樓。SafeWise調查的受訪者中，有84%的人在包裹被盜後增加了防範措施，其中最常見的是安裝安全攝像頭或可視門鈴，也有消費者與鄰居合作以確保能收到包裹。報告建議消費者採取措施保護包裹安全，例如開啟送貨提醒、要求簽收、使用安全儲物櫃或請朋友代收、使用安全技術等。

接連被偷 痛失限量喬丹 鞋

家住曼哈頓的趙先生因為所住公寓沒有門衛或亞馬遜收貨櫃而就飽受包裹被盜之苦，在門上給快遞員貼上「不要把快遞放在門口」的標示也不管用。(受訪者提供)

家住曼哈頓的趙先生因為所住公寓沒有門衛或亞馬遜收貨櫃而就飽受包裹被盜之苦。他說，去年年底好不容易搶到一雙限量版的喬丹籃球鞋，就因為出門洗了一趟衣服，沒有趕上快遞敲門，結果包裹被放在門口，等他回家以後不翼而飛，最後耐吉(Nike)雖然退款，但限量球鞋卻再也買不到了。而在今年黑色星期五，他又有一個包裹顯示已經送達，但門口空空如也，「想必又是被偷了」。

趙先生說，在中國國內社區有專門的快遞驛站，不經過快遞驛站的包裹，送貨員也會打電話聯繫送貨，因此剛來美國兩年的他對美國快遞員將包裹放在門口不管不顧的做法極其不適應，「一有包裹我就提心吊膽，只能想方設法在家守著，在門上給快遞員貼上『不要把快遞放在門口』的標示也不管用」。