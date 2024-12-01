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紐約寒風肆虐 擋不住街頭小販、賣藝人

記者高雲兒╱紐約報導
在羅斯福大道梅西商場的攤販，不知是不是托了附近商場的福，生意出奇地好。(記者高雲兒╱攝影)
在羅斯福大道梅西商場的攤販，不知是不是托了附近商場的福，生意出奇地好。(記者高雲兒╱攝影)

隨著寒流席捲紐約，11月30日的氣溫驟降至冰點以下，即便如此，寒冷的天氣並未阻止為生計與藝術而奮鬥的人們。當日，在皇后區法拉盛市中心的街頭巷尾，許多賣藝人和攤販頂著寒風出攤，為寒冷的城市注入些許溫暖與活力，他們表示，其實不僅是為了生活，也為了藝術。

下午2時的法拉盛街頭熙熙攘攘，大聲吆喝的攤販讓寒冷的天氣也顯得不那麼蕭瑟，許多售賣帽子和圍巾的攤販生意尤其熱鬧，特別是在羅斯福大道梅西商場的攤販，不知是不是托了附近商場的福，生意出奇地好。

相比之下，一旁賣手機零件的鄭先生說，自己的生意十分清淡，「兩個小時了，一個生意都沒有，和前一天黑五時相比差遠了」。他介紹，自己是半年前來到美國的華人，獨身帶一個孩子，「我要去接送他，所以沒辦法找工作，只能擺攤，還比較靈活」。

鄭先生說，為了賺出房租和吃飯的費用，他每天早上需要拖著小車從雷哥公園來到法拉盛擺攤，一般到下午1時就收攤去接孩子，如果孩子放學就會帶孩子一起來，「今天我就帶了小孩一起來，他在圖書館看書，我就擺到天黑」。談到是否覺得辛苦，鄭先生只是笑笑，「反正就是為了小孩，沒什麼辛苦不辛苦」。

就在同樣布滿小販的緬街，在街頭吹薩克斯風的老陳顯得獨樹一幟，除了過路人，不少小販也被他吸引目光，傾聽悠揚的音樂；老陳自豪地表示，「我不是賣藝人，我是藝術家」。他表示，自己過去五年來，每個周末都會到街頭演奏薩克斯風，「學了25、26年的東西，不希望荒廢掉」。

老陳說，他常常在法拉盛的各個角落演奏，「被很多人趕跑過，還有人報警」，他豁達地笑笑，「但是音樂麼，總是陶冶情操的，所以我一定要演奏」。當天因為寒風肆虐，給老陳打賞的人並不多，「大概四、五個小時，估計不到30元吧，夏天的時候人多，我有一次兩個小時就掙到100元」。當問到下周還來嗎，老陳說，「來，都來，如果太冷我就早點收工唄」。

在法拉盛市中心的街頭巷尾，許多賣藝人和攤販頂著寒風出攤。(記者高雲兒╱攝影)
在法拉盛市中心的街頭巷尾，許多賣藝人和攤販頂著寒風出攤。(記者高雲兒╱攝影)
在街頭吹薩克斯風的老陳顯得獨樹一幟。(記者高雲兒╱攝影)
在街頭吹薩克斯風的老陳顯得獨樹一幟。(記者高雲兒╱攝影)
老陳說，他常常在法拉盛的各個角落演奏。(記者高雲兒╱攝影)
老陳說，他常常在法拉盛的各個角落演奏。(記者高雲兒╱攝影)
許多售賣帽子和圍巾的攤販生意尤其熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)
許多售賣帽子和圍巾的攤販生意尤其熱鬧。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 梅西 皇后區

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