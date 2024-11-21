紐約久旱逢甘霖 降雨預計持續到周末

恰逢感恩節假期前數百萬人準備出行之際，旱情持續數月的紐約也終於久旱逢甘霖，紓解了因野火造成的空氣質量問題。(本報檔案照)

恰逢感恩節假期前數百萬人準備出行之際，旱情持續數月的紐約也終於久旱逢甘霖，紓解了因野火造成的空氣質量問題。但這波降雨強度大、持續時間久，州長霍楚 (Kathy Hochul)20日也發布聲明，提醒民眾密切關注天氣變化，出行注意安全。

紐約20日晚間迎來了大範圍降雨和強風，高海拔地區還出現了降雪。降雨量在今(21日)早晨的通勤時段達到高峰。這波降雨預計將持續到周末，另一波大雨或將在22日(周五)晚間到來。

本次降雨恰逢感恩節假期前後，霍楚敦促有出遊計畫的民眾小心駕駛，注意在濕滑和結冰的路面，並建議提前準備應對突發情況的物資，如可能的停電等。對於在家的民眾，霍楚建議確保使用安全的取暖設備保暖，並隨時留意天氣預報。

市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)指出，今年10月是150多年來最乾旱的10月。(記者范航瑜／攝影)

此次降雨也幫助紓解了紐約州的旱情和野火問題。據中央公園(Central Park)的氣象紀錄，紐約市 自9月29日以來，單日降雨量未達到四分之一吋。市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)指出，今年10月是150多年來最乾旱的10月。

乾旱導致野火頻發，也對空氣質量和居民健康造成影響。布碌崙(布魯克林)、布朗士和新澤西等地近期接連發生野火，燃燒產生的煙霧不僅帶來刺鼻氣味，還含有有害汙染物。

西奈山醫院肺病專家曼恩醫生(Dr. Barbara Mann)警告，野火煙霧可能導致短期內眼癢、流鼻水、喘息和咳嗽等症狀，長期則可能引發哮喘惡化、呼吸道感染，甚至提高心臟病 發作和心律失常的風險。 曼恩建議，患有呼吸道疾病的人應減少室外活動，並在室內使用空氣過濾器。同時避免點蠟燭、燒香或使用壁爐。

此外，眾多市民期待的「白色聖誕節」目前還沒有蹤跡。據歷史數據，紐約市的首次可測降雪(積雪超過1吋)通常出現在12月13日左右。最早的可測降雪紀錄則發生在2011年10月29日，當時萬聖節前幾天降雪量達到2.9吋。