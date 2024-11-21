我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

紐約市府高層動盪數月後拍板 清潔局長蒂池獲任市警局長

記者劉梓祁╱紐約報導
市長亞當斯宣布，任命市清潔局局長蒂池為紐約市警局新局長。(取自市清潔局官網)
市長亞當斯宣布，任命市清潔局局長蒂池為紐約市警局新局長。(取自市清潔局官網)

在多輪聯邦調查促使紐約市府多人辭職後，市長亞當斯(Eric Adams)20日(周三)宣布，任命市清潔局(DSNY)局長蒂池(Jessica S. Tisch)為紐約市警(NYPD)新局長，成為亞當斯任內的第四位警察局局長。

該決定由亞當斯在一場關於城市預算的記者會中宣布。兩個月前，前市警局長卡班(Edward A. Caban)在遭到聯邦調查後，於9月12日宣布辭職。隨後，前聯邦調查局(FBI)高層唐倫(Thomas Donlon)被任命為代理局長。

亞當斯表示，蒂池將於25日(周一) 正式上任，成為警察局歷史上第二位女性局長，並將她形容為一位「具有遠見卓識的」候選人。此前，現年43歲的蒂池自2022年4月起擔任清潔局長。在任期內，她強調疫情后街道的清潔工作，後以「滅鼠」行動而被公眾熟知。

更早以前，她曾在市府多個部門任職，包括在市警擔任信息技術副局長一職。對於本次任命，一位無法具名的警員表示「並不意外」。他說，蒂池早前在市警任職時的辦公地點便為總局(1 Police Plaza)，因此本次回歸也是合乎情理。

該警員還表示，「蒂池家族」在紐約具有不小的「影響力」，但也對代理局長僅在位兩個月感到「有些意外。」公開紀錄顯示，蒂池的家族擁有洛斯集團(Loews Corporation)並共同持有全國橄欖球聯盟(NFL)紐約巨人隊(New York Giants)。蒂池則擁有三項哈佛大學學位，包括工商管理碩士和法學學位。

目前，市警內共有5萬5000名文職和警務人員。蒂池表示，能夠領導清潔局是她的榮幸，並為任期內的成就感到自豪。她也是亞當斯自2022年1月上任以來的第四任警察局長。在單一任期內更換三位警察局長的情況，上一次出現是在沃克(James J. Walker)市長任期內。他於1932年因腐敗調查辭職。

亞當斯在今年9月因聯邦腐敗指控被起訴後，他與市府官員對卡班施壓並要求其辭職。聯邦調查人員則在調查中查扣了卡班的手機。卡班的律師表示，他並非調查的目標。在唐倫任內，他則至少與兩名高層發生過摩擦。

前市警局長布萊頓(William Bratton)表示，在過往與蒂池共事期間，對她「印象深刻」，是既強硬又口才出色的「聰明人」。目前，亞當斯尚未宣布何人將接替清潔局長的職位。警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)在一份聲明中表示，蒂池將面臨與前三位局長相同的問題，即「嚴重人手不足、工作量巨大且完全得不到司法系統支持」。

亞當斯 紐約市 疫情

上一則

皇后區槍擊案 市長質疑司法系統

下一則

中央車站迷你火車展 節日氣氛濃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約清潔局長轉任市警局長 亞當斯任內已換了3人

紐約清潔局長轉任市警局長 亞當斯任內已換了3人
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
曼哈頓隨機捅人華男亡 警員批現行保釋法

曼哈頓隨機捅人華男亡 警員批現行保釋法
紐約皇后區庇護所旅館遭搜查 華裔老闆與亞當斯團隊關係密切

紐約皇后區庇護所旅館遭搜查 華裔老闆與亞當斯團隊關係密切

熱門新聞

42街案發現場位於聯合國總部對面，人行道上留有大量血跡。血滴沿街滴灑近百呎，直至第一大道上。（記者許君達/攝影）

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

2024-11-18 13:46
天氣預報顯示，在經歷長期乾旱後，大紐約從20日(周三)晚間到21日(周四)將受到寒冷風暴侵襲，出現顯著降雨並刮大風。(美聯社)

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

2024-11-18 19:05
川普威脅動用軍隊遣返移民，華人走線客有人淡定有人憂，律師提示盡快備好庇護申請材料並謹慎守法，以有備無患。(美聯社)

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

2024-11-19 07:20
警方公布犯案嫌疑人照片，呼籲大眾提供線索。(市警局提供)

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

2024-11-18 13:17
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元