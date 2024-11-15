霍楚宣布重啟堵車費 降至9元明年1月開徵

州長霍楚(左三)14日宣布重啟此前暫停的堵車費計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。(截自會議)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日宣布重啟此前暫停的堵車費 計畫，並調整收費標準，計畫於明年1月實施。收費將從原定的15元降至9元，同時對年收入低於5萬元的車主提供特殊折扣。

新方案針對低收入群體提供更多優惠，年收入低於5萬元的車主在當月第十次收費後，可享受50%的折扣，此外，晚上9時後的費用也會更低，具體減幅尚未確定；「我們找到了資助大都會運輸局(MTA)、減少堵車，並讓數百萬名通勤者節省費用的途徑」，霍楚強調，9元的收費標準仍足以籌集到預計的150億元資金，用於包括升級現代化信號系統、第二大道地鐵線擴建及新電梯等項目，同時MTA計畫對至少23條外區巴士路線進行「重大服務提升」，也得以進行。

堵車費原定6月啟動，但當時霍楚認為收費標準過高，決定暫時擱置；據報導，該延後決定也受到部分民主黨黨內人士的壓力，他們擔憂收費計畫可能影響選情。

按照新的收費標準，對於裝有E-ZPass的車輛來說，高峰期收費為9元，非高峰期則為2.25元，高峰期為工作日早上5時至晚上9時，以及周末的早上9時至晚上9時；若車輛未安裝E-ZPass，價格則分別為13.5元和3.3元，此舉是鼓勵貨車夜間送貨。

在高峰期，車輛若已經由林肯隧道(Lincoln Tunnel)或荷蘭隧道(Holland Tunnel)從新澤西州 進入曼島，將額外獲得3元減免；若經由中城隧道(Midtown Tunnel)或砲台隧道(Battery Tunnel)進入曼島，將獲1.5元減免。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)對此表達強烈反對，認為紐約此舉是在趁拜登政府任期即將結束之際強行推動收費計畫，並指出新澤西官員在計畫暫停的前後均未被諮詢；墨菲表示，大選期間，美國選民傳遞了明確的訊息，大多數人正面臨嚴重經濟壓力、深受通膨影響，若在此時推行收費，對於為工作、上學或休閒往返曼哈頓市區的人來說，會增加更大的負擔。