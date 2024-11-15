川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

川普14日作出回應，表示反對州長霍楚重啟紐約市堵車費計畫，稱這一舉措將重創工薪家庭。(路透)

川普 14日回應「紐約郵報」(New York Post)，表達了對州長霍楚 (Kathy Hochul)重啟紐約市堵車費 計畫的反對，稱這一舉措將重創工薪家庭。

「我對霍楚表示尊重，並期待與她合作，讓紐約和美國再度偉大，但我強烈反對堵車費的決定」，川普特別指出，紐約市正在從新冠疫情和經濟挑戰中復甦，堵車費將使該城市在競爭中處於不利地位，企業也可能因此撤出，影響最大的是「為生活苦苦奮鬥的群體」，「只要堵車費生效，紐約市就不可能真正復甦。」

在當日新聞發布會上，霍楚在被問及川普的評論時回應說，「我歡迎聯邦政府來討論如何資助這項資金，用以打造紐約的『世界級』交通系統」；她強調，在評論她的政策前，應先了解情況。

川普5月曾明確表態，「我上任第一周就要終結堵車費」，目前尚不清楚川普上任後的新政府是否會另行提訴，以阻撓該計畫上路。

川普與霍楚多年來政見不合，但在11月5日川普擊敗賀錦麗後，兩人曾進行了一次較為溫和的電話交流，通話內容包括曼哈頓第二大道地鐵線的資金問題、修繕曼哈頓的交通樞紐賓州車站(Penn Station)，以及通過「晶片與科學法案」(CHIPS and Science Act)所獲得用於基礎設施的聯邦資金。

霍楚擁有赦免川普34項偽造商業紀錄指控的權力，這些指控涉及2016年大選期間的封口費事件，若紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)未在本月底宣判前駁回案件，霍楚的決定或將影響案件結果。