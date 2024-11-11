曼哈頓堵車費重啟？霍楚鬆口 籲打6折 最快年底開徵

州長霍楚據報希望趕在川普重回白宮前重啟曼哈頓堵車費計畫，她主張收費價格在原計畫每次15元的基礎上打六折，降至9元。預計該計畫最早在今年年底前付諸實施。(記者許君達／攝影)

在曾公開表態反對曼哈頓徵收堵車費 的川普 即將重返白宮之前，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)據報正在考慮降價重啟收費計畫。據悉，霍楚希望將收費額度從每次15元降至每次9元，並最快從今年年底開始徵收。

根據多家媒體的報導，霍楚在川普大選獲勝後便開始與身邊幕僚和部分州議員密集接觸，討論可能的堵車費重啟計畫。消息人士稱，霍楚提出的建議為將原定每次15元的價格降至9元，相當於打了六折，並用新的稅收補充降價帶來的收入缺口。

霍楚此前曾多次表示，她認為15元的堵車費太貴了。不過她的倡議並未得到正反兩方的支持。MTA董事會方面認為，9元的收費既不能籌到足夠的資金，也起不到減少汽車數量、減少擁堵和淨化空氣的目標。來自曼哈頓周邊郊區的反對者也不滿足於降價，共和黨國會眾議員瑪利奧(Nicole Malliotakis)表示一旦重啟收費，將繼續使用法律手段抵抗；幫助民主黨重新奪得長島一個席位的國會眾議員吉倫(Laura Gillen)在自己的社群平台上對重啟收費表達了不滿。

在霍楚於今年6月突然叫停堵車費前，這項從2019年就開始推動的政策已在市府和聯邦層面得到了許可，只差由霍楚任命的州交通廳長的簽字便可正式生效。而霍楚新方案目前在技術上尚未能確定的關鍵問題是，降價後的新堵車費徵收計畫是否可以繼續簽署生效。一旦新方案需要重新經過環評等審查，則勢必會在聯邦層面遭到川普政府的封殺。