我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

曼哈頓堵車費重啟？霍楚鬆口 籲打6折 最快年底開徵

記者許君達／紐約報導
州長霍楚據報希望趕在川普重回白宮前重啟曼哈頓堵車費計畫，她主張收費價格在原計畫每次15元的基礎上打六折，降至9元。預計該計畫最早在今年年底前付諸實施。(記者許君達／攝影)
州長霍楚據報希望趕在川普重回白宮前重啟曼哈頓堵車費計畫，她主張收費價格在原計畫每次15元的基礎上打六折，降至9元。預計該計畫最早在今年年底前付諸實施。(記者許君達／攝影)

在曾公開表態反對曼哈頓徵收堵車費川普即將重返白宮之前，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)據報正在考慮降價重啟收費計畫。據悉，霍楚希望將收費額度從每次15元降至每次9元，並最快從今年年底開始徵收。

根據多家媒體的報導，霍楚在川普大選獲勝後便開始與身邊幕僚和部分州議員密集接觸，討論可能的堵車費重啟計畫。消息人士稱，霍楚提出的建議為將原定每次15元的價格降至9元，相當於打了六折，並用新的稅收補充降價帶來的收入缺口。

霍楚此前曾多次表示，她認為15元的堵車費太貴了。不過她的倡議並未得到正反兩方的支持。MTA董事會方面認為，9元的收費既不能籌到足夠的資金，也起不到減少汽車數量、減少擁堵和淨化空氣的目標。來自曼哈頓周邊郊區的反對者也不滿足於降價，共和黨國會眾議員瑪利奧(Nicole Malliotakis)表示一旦重啟收費，將繼續使用法律手段抵抗；幫助民主黨重新奪得長島一個席位的國會眾議員吉倫(Laura Gillen)在自己的社群平台上對重啟收費表達了不滿。

在霍楚於今年6月突然叫停堵車費前，這項從2019年就開始推動的政策已在市府和聯邦層面得到了許可，只差由霍楚任命的州交通廳長的簽字便可正式生效。而霍楚新方案目前在技術上尚未能確定的關鍵問題是，降價後的新堵車費徵收計畫是否可以繼續簽署生效。一旦新方案需要重新經過環評等審查，則勢必會在聯邦層面遭到川普政府的封殺。

霍楚 堵車費 川普

上一則

為選舉讓路 亞當斯律師再要求法院提前開審涉腐案件

下一則

世界日報升學教育講座：哥大生講解如何在申請中脫穎而出
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶
川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？

川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？
川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力

川普視訊面試內閣人選 忠誠之外得有顏值與溝通力
川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭

川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

紐約市長：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

2024-11-08 06:43
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲