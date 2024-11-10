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久未降雨天氣乾燥 長島、布碌崙樹林大火

記者高雲兒、馬璿╱紐約報導
布碌崙展望公園8日晚8時發生灌木叢火災，事發一小時後消防人員前來積極撲滅火勢，無人傷亡。(取自市消防局X帳號)
布碌崙展望公園8日晚8時發生灌木叢火災，事發一小時後消防人員前來積極撲滅火勢，無人傷亡。(取自市消防局X帳號)

紐約久未降雨，乾燥的天氣導致野火頻發，9日凌晨，長島蘇福克郡貝廷霍洛(Baiting Hollow)地區一樹林突發大火，火焰在乾燥的環境中迅速蔓延，燃燒面積達到20英畝，當地警方花費近10個小時才完全控制住；而位於布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Park)也在8日晚發生灌木叢火災，消防人員在三個小時後撲滅火勢。

根據警方消息，位於長島的火災發生於9日凌晨12時30分，地點位於Sound Avenue東側的林地內。河頭鎮(Riverhead)志願消防隊隨即趕赴現場，並協同來自附近的17個消防部門，共同展開撲救行動。除了當地消防隊，另有七個緊急醫療服務(EMS)機構及三個執法機構趕到現場協助，形成了大規模的聯合救援場面。消防員配合多輛消防車和水車，並利用空中水柱和地面圍堵策略防止火勢蔓延。

消防員奮力對抗火勢，直到清晨4時45分左右才將火災基本控制。早上10時左右，火勢完全受到控制，並無需進行撤離措施。儘管如此，一名消防員在撲救過程中吸入濃煙，已被送往醫院接受治療，情況穩定。火災雖然被成功控制，但對當地的植被和生態環境造成一定損害，所幸未造成人員傷亡或居民財產損失。

消防隊隨後將火場移交給紐約州消防巡查局，對起火原因展開深入調查。

而布碌崙展望公園的灌木叢火災則發生在8日晚8時。警方表示，他們於當日晚間6時40分接獲第一通煙霧通報電話，表示展望公園綠地空間Nethermead的灌木叢起火。60名消防人員不到一小時便前來救災，另部署專門灌木叢消防隊和無人機，用來偵測公園內其他可能發生起火的地點。

負責管理公園的非營利組織展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)指出火災初步覆蓋面積為200英呎交300英呎大，晚間8點消防人員將此次火災分類為二級。

相關專家指出，本季紐約市降雨量極低，成為有記錄以來最乾燥的秋季。上月降雨量僅不到1吋，遠低於歷史平均的4吋，自9月以來中央公園降雨量僅1.59吋，乾燥環境增大了火災風險。

9日凌晨，長島蘇福克郡貝廷霍洛地區一樹林突發大火，火焰在乾燥的環境中迅速蔓延，燃...
9日凌晨，長島蘇福克郡貝廷霍洛地區一樹林突發大火，火焰在乾燥的環境中迅速蔓延，燃燒面積達到20英畝。(取自長島蘇福克郡消防部門X)

長島 布碌崙 紐約市

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