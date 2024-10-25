紐約州多項槍枝限制 聯邦裁定可實施

聯邦上訴法院裁定，紐約州可以實施多項針對槍枝攜帶的限制。(取自州長辦公室)

在槍枝暴力日益嚴重的背景下，聯邦第二巡迴上訴法院24日裁定，維持紐約州 控槍法律的大部分內容，旨在加強對槍枝攜帶的監管，尤其是在公共場所的限制；據最新裁決，紐約州可以在學校、公園、劇院、酒吧和時報廣場等「敏感」地點禁止人們攜帶武器。

位於曼哈頓 的第二巡迴上訴法院還支持審核槍證的官員要求申請者展示「良好道德品行」，從而阻止被認為危險的人士在公共場合攜帶槍枝；然而由三名法官組成的合議庭也否決2022年法律的部分內容，包括禁止在通常對公眾開放的私人場所攜帶槍枝的規定，如加油站 和超市。

法庭曾在去年12月作出類似裁決，但最高法院在另一案件中闡明了賦予槍枝持有者的憲法保護後，重新審理此案；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在聲明中說，「這一決定是我們努力保護所有紐約人免受槍枝暴力之害的又一勝利，常識性的槍枝安全立法有助於保護紐約人。」

此前「紐約州步槍與手槍協會訴布倫案」(New York State Rifle & Pistol Association v Bruen)的判決，擴大了民眾在公共場合攜帶武器的權利，但最高法院在今年6月通過一項禁止受家庭暴力限制令約束的人擁有槍枝的聯邦禁令，限制了布倫案的影響。

隨後，最高法院命令曼哈頓上訴法院根據這一決定，即「國家訴拉希米案」(U.S. v. Rahimi)，重新審查2022年紐約州法律；上訴法院表示，最高法院在拉希米案中的分析「支持了我們先前的結論」，將繼續對槍枝攜帶的監管。

美國槍枝持有者協會(Gun Owners of America)副總裁普拉特(Erich Pratt)在聲明中稱該決定「令人極度沮喪」，未來將繼續州府的反槍枝立法者鬥爭，直到紐約人最終能夠在不受侵犯的情況下，出於自衛而攜帶武器為止。