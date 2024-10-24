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學生OMNY卡失靈 家長怨換卡慢 同校10學生遇同問題

記者曹馨元 ╱ 紐約報導
焦女士的孩子在刷卡時，讀卡閘機反覆出現「不接受此卡」字樣。(受訪人提供)
焦女士的孩子在刷卡時，讀卡閘機反覆出現「不接受此卡」字樣。(受訪人提供)

本學年新推出的學生OMNY支付卡代替了傳統地鐵卡(MetroCards)，並提供全年每天四次免費乘坐，旨在提高使用的靈活性；但開學不到兩個月，已有家長反映學生OMNY卡無故失靈，在告知學校要替換新卡後，等了超過兩周才成功拿到新卡，抱怨學校的換卡速度慢。

焦女士的孩子正在史岱文森高中(Stuyvesant High School)就讀高三，她指出，10月7日孩子上學時還能正常使用OMNY卡，卻在放學回家時突然無法使用，而卡本身沒有物理損壞；接下來幾天裡，她的孩子刷卡時，讀卡閘機反覆出現「不接受此卡(Card Not Accepted)」字樣，讓孩子無法享受OMNY卡福利，也為上下學通勤帶來不便。

據市教育局此前公布的補辦卡流程，所有被盜、損壞或丟失的OMNY卡都要通過學校來申請補辦，但焦女士的孩子告知學校OMNY卡無法使用時，學校原本的回應指當前沒有多餘的卡可以補發，可能需要等上數個月才能訂購到新卡；無論是過長的等待時間，還是卡無緣無故失效都讓焦女士難以接受，她指出，學生OMNY卡是一張沒有任何防水或加固處理的「薄薄紙片」，很容易損壞。

據最新消息，焦女士的孩子23日已獲得新卡，雖未等待數月，但也耗時了超過兩周的時間；她也指出，孩子的OMNY卡失效並非個例，同校約有其他九名學生也遇到類似問題，10人當中目前只有兩人獲得了補發的新卡。

市教育局發言人賴爾(Jenna Lyle)通過郵件回應此事，表示正在與大都會運輸署(MTA)合作調查此問題，並強調「若OMNY卡有任何問題，學生都可以聯絡學校要求補發」，但他並未對補發等待時間過長一事給出解釋；據悉，史岱文森高中已向相關部門要求訂購額外的OMNY卡，截至發稿，校方並未對記者的質詢作出回應。

據MTA的官方消息，若學生OMNY卡在使用時失效，學生可向車站工作人員尋求幫助，若仍無法使用，則需向學校申請新卡；針對紙製實體卡易損問題，市府官員此前也表示，計畫在2025至2026學年的下一階段推出OMNY應用程式，讓學生通過手機便可乘車。

教育局 史岱文森高中 地鐵卡

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