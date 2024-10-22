雙十慶典隆重盛大 駐紐約台北經文處辦答謝宴
為答謝紐約傳統僑社在中華民國113年雙十國慶慶祝活動中的貢獻，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強21日在曼哈頓華埠舉辦答謝晚宴，同時為紐約中華公所回國訪問團授予旗幟。
在不久前結束的中華民國雙十國慶中，紐約傳統僑社在中華公所的領導下，邀請經文處代表一道，在華埠舉行了升旗儀式、慶典大會和大遊行，並在哥倫布公園(Columbus Park)為國父孫中山的雕像敬獻了花園。因此，李志強特別代表經文處主辦晚宴，以示回禮。
李志強表示，自己第一年赴任紐約，總共在不同地方參加了六場雙十國慶典禮，而曼哈頓傳統僑社舉辦的典禮和遊行又是最盛大的，這種熱度在其他領區很少見到。他說，這表明紐約不僅僑民數量多，而且對中華民國的情感也更加深厚。同樣首次以中華公所主席身分組織國慶活動的朱超然表示，今年的雙十國慶活動非常成功，並對經文處和各大僑團的支持表達了感謝。
雙十國慶結束後，中華民國僑務委員會邀請中華公所派團回國訪問，以便增進僑團與母國之間的聯繫、了解中華民國政經文化方面的最新發展成就。訪問團將於10月28日至11月2日間前往台灣，團長由朱超然擔任、副團長由紐約台山寧陽會館主席伍堅石擔任，秘書由中華公所中文秘書蔡韋儀擔任，團員包括中華公所顧問曾偉康、紐約洪門致公堂主席李詠明、中國國民黨駐美東支部常委陳尚仁等37人。
出席晚宴的包括經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐以及中華公所旗下各大僑團的代表及其家人等。
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