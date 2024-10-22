雙十慶典隆重盛大 駐紐約台北經文處辦答謝宴

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(中)21日在曼哈頓華埠舉辦雙十國慶慶典答謝晚宴，同時為紐約中華公所回國訪問團授予旗幟。(記者許君達／攝影)

為答謝紐約傳統僑社在中華民國 113年雙十國慶慶祝活動中的貢獻，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強21日在曼哈頓華埠 舉辦答謝晚宴，同時為紐約中華公所回國訪問團授予旗幟。

在不久前結束的中華民國雙十國慶中，紐約傳統僑社在中華公所的領導下，邀請經文處代表一道，在華埠舉行了升旗儀式、慶典大會和大遊行，並在哥倫布公園(Columbus Park)為國父孫中山的雕像敬獻了花園。因此，李志強特別代表經文處主辦晚宴，以示回禮。

李志強表示，自己第一年赴任紐約，總共在不同地方參加了六場雙十國慶典禮，而曼哈頓傳統僑社舉辦的典禮和遊行又是最盛大的，這種熱度在其他領區很少見到。他說，這表明紐約不僅僑民數量多，而且對中華民國的情感也更加深厚。同樣首次以中華公所主席身分組織國慶活動的朱超然表示，今年的雙十國慶活動非常成功，並對經文處和各大僑團的支持表達了感謝。

雙十國慶結束後，中華民國僑務委員會邀請中華公所派團回國訪問，以便增進僑團與母國之間的聯繫、了解中華民國政經文化方面的最新發展成就。訪問團將於10月28日至11月2日間前往台灣，團長由朱超然擔任、副團長由紐約台山寧陽會館主席伍堅石擔任，秘書由中華公所中文秘書蔡韋儀擔任，團員包括中華公所顧問曾偉康、紐約洪門致公堂主席李詠明、中國國民黨駐美東支部常委陳尚仁等37人。