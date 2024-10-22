我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

雙十慶典隆重盛大 駐紐約台北經文處辦答謝宴

記者許君達／紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(中)21日在曼哈頓華埠舉辦雙十國慶慶典答謝晚宴，同時為紐約中華公所回國訪問團授予旗幟。(記者許君達／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(中)21日在曼哈頓華埠舉辦雙十國慶慶典答謝晚宴，同時為紐約中華公所回國訪問團授予旗幟。(記者許君達／攝影)

為答謝紐約傳統僑社在中華民國113年雙十國慶慶祝活動中的貢獻，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強21日在曼哈頓華埠舉辦答謝晚宴，同時為紐約中華公所回國訪問團授予旗幟。

在不久前結束的中華民國雙十國慶中，紐約傳統僑社在中華公所的領導下，邀請經文處代表一道，在華埠舉行了升旗儀式、慶典大會和大遊行，並在哥倫布公園(Columbus Park)為國父孫中山的雕像敬獻了花園。因此，李志強特別代表經文處主辦晚宴，以示回禮。

李志強表示，自己第一年赴任紐約，總共在不同地方參加了六場雙十國慶典禮，而曼哈頓傳統僑社舉辦的典禮和遊行又是最盛大的，這種熱度在其他領區很少見到。他說，這表明紐約不僅僑民數量多，而且對中華民國的情感也更加深厚。同樣首次以中華公所主席身分組織國慶活動的朱超然表示，今年的雙十國慶活動非常成功，並對經文處和各大僑團的支持表達了感謝。

雙十國慶結束後，中華民國僑務委員會邀請中華公所派團回國訪問，以便增進僑團與母國之間的聯繫、了解中華民國政經文化方面的最新發展成就。訪問團將於10月28日至11月2日間前往台灣，團長由朱超然擔任、副團長由紐約台山寧陽會館主席伍堅石擔任，秘書由中華公所中文秘書蔡韋儀擔任，團員包括中華公所顧問曾偉康、紐約洪門致公堂主席李詠明、中國國民黨駐美東支部常委陳尚仁等37人。

出席晚宴的包括經文處副處長張麗賢、紐約華僑文教中心主任陳永豐以及中華公所旗下各大僑團的代表及其家人等。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強在曼哈頓華埠召開答謝宴，感謝傳統僑團對國慶活動...
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強在曼哈頓華埠召開答謝宴，感謝傳統僑團對國慶活動的大力支持。圖為李志強(右)與中華公所主席朱超然(左)合影。(記者許君達／攝影)

中華民國 華埠 曼哈頓

上一則

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中華公所慶雙十節 創立中華民國113年暨慶祝辛亥革命成功聯歡晚會

中華公所慶雙十節 創立中華民國113年暨慶祝辛亥革命成功聯歡晚會
紐約僑界慶雙十 華埠升旗典禮遊行

紐約僑界慶雙十 華埠升旗典禮遊行
紐約法拉盛升旗儀式 迎雙十國慶

紐約法拉盛升旗儀式 迎雙十國慶
經文處雙十酒會 紐約州長派代表出席 各大僑團代表共襄盛舉

經文處雙十酒會 紐約州長派代表出席 各大僑團代表共襄盛舉

熱門新聞

法官宣判鄧海燕將面臨27年監禁。(記者高雲兒／攝影)

鄧海燕槍殺情夫判27年 死者兒：父親無法看到我大學畢業

2024-10-17 13:43
執法人員於江士康(Scott Chiang，姓名均為音譯)搜出18支非法槍支，以及一本中華民國護照。(皇后區地檢處提供)

前FBI華裔探員 紐約住宅搜出大批非法槍械 被控242罪名

2024-10-16 19:24
紐約長島房地產市場在今年上半年持續升溫，截至今年6月底，長島的單戶住宅、共管公寓和合作公寓的中位價格相比去年同期上漲了11.7%，創下歷史新高。(本報檔案照)

紐約長島房價續飆創歷史新高 大頸等華人聚集區增幅猛

2024-10-18 12:22
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
消防員將導致火災的鋰電池放入鼓型安全桶內。(記者胡聲橋/攝影)

又是鋰電池釀禍 布碌崙班森賀華人住宅火災

2024-10-15 06:45
資深記者墨菲在疫情期間轉行成為一名急診護士。(截取自X@jarrettmurphy)

40歲轉行 紐約資深記者變急診護士不後悔

2024-10-16 16:21

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行