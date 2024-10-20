紐約The Vessel周一重新開放 從地板到天花板加裝鐵絲網防自殺

暌違三年後，紐約市著名景點「The Vessel」將於21日重新開放。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 著名景點「The Vessel」在暌違三年後，將於21日(周一)重新開放。這座被華人 遊客稱為「大松果」的建築此前曾由於發生跳樓自殺事件被迫關閉。在經歷了近1200天的沉寂後，重新開放參觀的「The Vessel」將配備圍欄等安全設施，以更安全的型態迎接紐約市民和遊客的到來。

影片來源：youtube/FOX 5 New York

業主表示，他們對新的「安全保障方案」信心滿滿，並保證不會再出現任何導致自殺的安全隱患。門票目前已開始在網上銷售，開放時間為每天早上10時至晚上9時。普通票價為10元，須提前預訂參觀時間；可隨時入場的靈活票價則為15元。紐約居民每周四可免費參觀。欲知更多詳情，可訪問網站：hudsonyardsnewyork.com/discover/vessel。

Vessel的重新開放不僅對遊客有吸引力，對於哈德遜廣場(Hudson Yards)及其周邊的商家也是重大利好。哈德遜廣場一名賣咖啡 的攤販阿拉(Isabella Arra)在接受美國廣播公司(ABC)採訪時表示，重新開放將為當地帶來更多遊客，並促進商業活動，「我們這些攤販都很期待它的回歸」。

三年以來，Vessel都僅開放底層區域。本周一起，遊客可以攀登部分樓梯，一覽廣場風景。為了保障安全，建築物每層的鋼網都需要固定至頂層和底層，因此結構的最頂層仍將暫時封閉，不對公眾開放。

哈德遜廣場的一位發言人透露，他們已與原設計師和建築工作室協調，共同制定了改造方案，在「The Vessel」安裝從地板到天花板的鐵絲網防護欄。「但我們同時也將保留其吸引全球數百萬遊客的獨特體驗。」發言人表示這些鐵絲網將非常牢固，遊客將無法剪斷或移除。

「The Vessel」位於哈德遜河邊的哈德遜廣場，自2019年建成以來吸引了眾多市民和全球遊客前來參觀，並攀登其交錯複雜的樓梯。然而由於建築樓梯未設任何防護措施，僅有低矮的樓梯欄杆，導致翻越跳下極為容易。在短短的18個月內，該地共發生四起自殺事件，最年輕的受害者僅14歲，Vessel於是在2021年被迫關閉。