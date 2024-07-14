數百名華人小房東時報廣場抗議：法律偏袒租客

譚瑩瑩表示，在紐約，租客和房東比率已經超過了十比一。對於政客來說，租客顯然是大票倉。(記者范航瑜／攝影)

13日，數百名華人小房東 在曼哈頓中城時報廣場舉行集會，控訴現有法律偏袒租客 ，將小房東置於難處，導致不少房東寧願虧損也不願出租自己的房產。現場小房東一致呼籲修訂現有法律，一視同仁對待租客和房東。

上午11時，時報廣場雨勢漸大，但並未阻擋前來集會的小房東。據組織者譚瑩瑩介紹，當天到場約有200餘人，除了華人房東，還有印度裔、白人等其他族裔代表。大家高呼「房東的命也是命」(landlord lives matter)的口號，引來不少路人駐足圍觀。

房東代表陳鴻耀分享了自己的故事。他的租客拖欠房租不繳納，反而理直氣壯地鳩占鵲巢。擔心之下，陳鴻耀在網絡上查找了這名租客的資料，竟發現該租客是一名罪犯，不但偽造證件，還曾在多個州犯下罪行。僅在皇后區，就有20位房東表示曾遭遇了這名租客的欺凌。憤怒之下，陳鴻耀將此事告上法庭。「但兩年時間，五場聽證會，法院一拖再拖，仍偏袒這些罪犯。」

譚瑩瑩介紹，像陳鴻耀這樣的案例並非個例；「媒體和政客喜歡把房東描繪成腰纏萬貫的惡人形象，實際上很多華人小房東過得並不容易，拿出畢生積蓄買房、出租，也只是為了更好的生存。」

李雷蒙(Raymond Li，音譯)是為數不多的勝訴房東代表。「從來沒感覺天氣和心情這麼好過」，他表示自己的租客名下有六輛豪華轎車，還在地稅高昂的長島買了房子。

「他並不是沒錢，就是知道法律有漏洞，所以鑽空子。這是在浪費納稅人的錢。」儘管勝利，李雷蒙也表示過程也飽受艱苦，身心俱疲，打官司和修繕房屋也花了不少錢。

譚瑩瑩表示，在紐約，租客和房東比率已經超過了十比一，對於政客來說，租客顯然是大票倉。「很多人都在抱怨紐約的住房危機，住房減少，房租上漲。但有沒有想過背後原因是因為房東已經積怨已久呢？」