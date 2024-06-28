中國和平統一促進會 慶美中建交45周年

紐約中國和平統一促進會近期宣布，將於30日舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。 (記者高雲兒／攝影)

紐約中國和平統一促進會近期於紐約世界日報 總社三樓舉辦新聞發布會，宣布將於30日(周日)舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會，本活動旨在深化美中兩國人民之間的民間交流，進一步推動雙方在尊重、友好、合作及共贏的基礎上，發展關係。

紐約中國和統會會長焦聖安表示，自美中兩國45年前發表建交公報以來，雙邊關係已步入正常化軌道，隨著今年美國國慶的到來，廣大在美華裔 僑胞及其親友熱切期盼兩國關係持續改善，實現相互尊重與共同發展；和統會將籌辦系列慶祝活動，包括美國國慶招待酒會，以促進美中之間的民間交流。

活動中，林啟樵、李勤鍚、吳愷、何啟雄數十名僑胞分享了他們參與美中建交45周年的經歷，描述華人 在美國擔任文化和經濟橋梁的重要角色，以及其對促進兩國和平與發展作出的貢獻。