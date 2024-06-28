我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論首戰 照常講幹話的川普vs.偶爾呆滯口吃的拜登

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

中國和平統一促進會 慶美中建交45周年

記者高雲兒／紐約報導
紐約中國和平統一促進會近期宣布，將於30日舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。 (記者高雲兒／攝影)
紐約中國和平統一促進會近期宣布，將於30日舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。 (記者高雲兒／攝影)

紐約中國和平統一促進會近期於紐約世界日報總社三樓舉辦新聞發布會，宣布將於30日(周日)舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會，本活動旨在深化美中兩國人民之間的民間交流，進一步推動雙方在尊重、友好、合作及共贏的基礎上，發展關係。

紐約中國和統會會長焦聖安表示，自美中兩國45年前發表建交公報以來，雙邊關係已步入正常化軌道，隨著今年美國國慶的到來，廣大在美華裔僑胞及其親友熱切期盼兩國關係持續改善，實現相互尊重與共同發展；和統會將籌辦系列慶祝活動，包括美國國慶招待酒會，以促進美中之間的民間交流。

活動中，林啟樵、李勤鍚、吳愷、何啟雄數十名僑胞分享了他們參與美中建交45周年的經歷，描述華人在美國擔任文化和經濟橋梁的重要角色，以及其對促進兩國和平與發展作出的貢獻。

慶典將於30日(周日)中午12時在緬街41-60號的「和美康日間活動中心」開始，隨後於下午1時30分轉移到三福大道133-38號的海天盛宴進行招待酒會；有意者可致電(929)-306 6888或(646)-744 6847獲取更多信息。

紐約中國和平統一促進會近期宣布，將於30日舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待...
紐約中國和平統一促進會近期宣布，將於30日舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會。 (記者高雲兒／攝影)

華人 華裔 世界日報

上一則

金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享

下一則

周末好去處/ 戶外音樂會、家庭瑜伽 親子同樂

延伸閱讀

「唱響希望」鋼琴走進紐約法拉盛鬧區 供路人彈奏聆聽

「唱響希望」鋼琴走進紐約法拉盛鬧區 供路人彈奏聆聽
紐約布碌崙再次發生鋰電池引發火災 4人受傷

紐約布碌崙再次發生鋰電池引發火災 4人受傷
花25萬開麵包店 夫婦擴展成業績5000萬的連鎖品牌

花25萬開麵包店 夫婦擴展成業績5000萬的連鎖品牌
紐約、科州等州初選 進步派挫敗 川普背書數人落選

紐約、科州等州初選 進步派挫敗 川普背書數人落選

熱門新聞

朱立創為三位受害者示威。(記者高雲兒／攝影)

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

2024-06-21 20:05
一名華女光天化日下，在曼哈頓下東城遭兩人用球棒襲擊。(擷自YouTube@NBC New York)

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

2024-06-27 10:50
卡車示意圖，非新聞事件圖。（路透）

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

2024-06-23 11:43
庭審中提供的多項證據顯示，郭文貴在豪購新州豪宅及配套的奢華家具的同時，也在康州申請著破產。(檢方提供)

郭文貴一擲千金購豪宅 卻同時申請破產

2024-06-25 08:07
涉嫌性侵女子的嫌犯。(市警提供)

向來治安不錯…紐約史島女睡街邊 遭西語裔男子性侵

2024-06-24 15:15
華男葉賢明涉嫌上州非法種大麻被捕。(林肯郡警長辦公室提供)

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

2024-06-21 14:15

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你