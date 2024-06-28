中國和平統一促進會 慶美中建交45周年
紐約中國和平統一促進會近期於紐約世界日報總社三樓舉辦新聞發布會，宣布將於30日(周日)舉辦慶祝美中建交45周年暨美國國慶招待酒會，本活動旨在深化美中兩國人民之間的民間交流，進一步推動雙方在尊重、友好、合作及共贏的基礎上，發展關係。
紐約中國和統會會長焦聖安表示，自美中兩國45年前發表建交公報以來，雙邊關係已步入正常化軌道，隨著今年美國國慶的到來，廣大在美華裔僑胞及其親友熱切期盼兩國關係持續改善，實現相互尊重與共同發展；和統會將籌辦系列慶祝活動，包括美國國慶招待酒會，以促進美中之間的民間交流。
活動中，林啟樵、李勤鍚、吳愷、何啟雄數十名僑胞分享了他們參與美中建交45周年的經歷，描述華人在美國擔任文化和經濟橋梁的重要角色，以及其對促進兩國和平與發展作出的貢獻。
慶典將於30日(周日)中午12時在緬街41-60號的「和美康日間活動中心」開始，隨後於下午1時30分轉移到三福大道133-38號的海天盛宴進行招待酒會；有意者可致電(929)-306 6888或(646)-744 6847獲取更多信息。
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