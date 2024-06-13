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反對堵車費暫停 紐約市主計長槓上州長 考慮提告

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市主計長蘭德12日宣布擬對州府提告，要求恢復堵車費徵收計畫。圖為蘭德與交通維權組織在州長霍楚辦公室外抗議。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市主計長蘭德12日宣布擬對州府提告，要求恢復堵車費徵收計畫。圖為蘭德與交通維權組織在州長霍楚辦公室外抗議。(記者劉梓祁／攝影)

引發巨大爭議及法律訴訟的曼哈頓堵車費計畫(Congestion Pricing)原訂本月底實施，但在日前遭紐約州長霍楚(Kathy Hochul)緊急叫停；紐約市主計長蘭德(Brad Lander)12日站出來公開反對霍楚的決定，並宣布已組建一個由法律專家和受影響群體組成的聯盟，將考慮通過提告政府，從而要求恢復堵車費徵收計畫。

堵車費計畫擬對駛入曼哈頓60街以南的多數車輛徵收15元，在經過多年規畫、大量公眾聽證、多層政府批准以及數億元的基礎設施投入後，霍楚日前突然宣布「無限期暫停」該計畫。

對此蘭德表示，選擇延期是霍楚犯下的「災難性的錯誤」，這將阻礙紐約市內實現減少有害氣體排放、改善空氣質量等目標，並使大都會運輸署(MTA)出現150億元資金缺口，導致老舊設備無法更新，地鐵也繼續頻繁延誤。此外，MTA也無法實現在2055年前為95%站點安裝無障礙設施的目標。

根據聲明，蘭德已組建一個由法律專家和受影響群體組成的聯盟，計畫在法庭挑戰霍楚的決定。聯盟成員包括收費區內受壅堵影響的呼吸疾病患者、企業、支持堵車費的MTA董事和MTA債券持有人等。另一方面，團隊也已有充足的法律依據(從而提告)，其中包括紐約州交通法、氣候領導與社區保護法、國家殘疾人法和MTA環境評估等。

蘭德12日也和交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)共同在州長曼哈頓辦公室外抗議，呼籲按時徵收堵車費，數百位計畫支持者高喊「立刻實施堵車費」和「霍楚背叛群眾」等口號，「交通替代」多位代表說，堵車費順利徵收不僅可資助地鐵系統，還意味著更便捷的車站、更少的哮喘、更少的汙染和更快的公車。

蘭德在集會中表示，未能實施堵車費徵收的危害包括更多的交通事故死亡，對有色人種社區的影響尤其明顯。抗議者之後還前往布萊恩公園(Bryant Park)地鐵站，指站內無障礙改造計畫因徵費延誤而可能面臨取消。

MTA執行長利博(Janno Lieber)此前宣布，徵收堵車費計畫延誤將令MTA損失數十億元資金。蘭德將在MTA董事會本月26日對霍楚的提案投票後，與潛在的原告公布下一步行動。

堵車費 MTA 霍楚

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