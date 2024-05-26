長周末天公作美 華埠商家迎客流高峰

國殤日長周末天氣晴朗，華埠遊客如織。(記者劉梓祁／攝影)

作為「夏季非正式起始日」的國殤日(Memorial Day)長周末於25日正式開啟，多項預測指紐約將迎來創近年新高的出遊人數，且市內交通也將出現多個繁忙時段；於曼哈頓華埠 ，假期和陽光的結合令遊客如織，許多餐館和商家也紛紛做好準備迎接客流高峰。

與過去數個周末的下雨天氣不同，本次長周末不僅氣溫趨於炎熱，且天氣全日晴朗，為美食節等戶外活動創造了理想條件。當日，華埠可見有大量遊人在穿梭在各街道間，並在多個餐館或茶飲店外排起長隊，其中不乏大量非亞裔 遊客，在多個建築和裝飾前合影留念。

美麗華麵店負責人表示，隨著夏天鄰近，周末客流將開始逐漸增加，且國殤日長周末可視為夏日旺季的開端。他說，當日未到正午時便開始有顧客不斷進入，店內一直處在忙碌的狀態，但他表示，食品質量不會因為客流量的增加而下降。

他還說，每周末的開放街道也為處在披露街(Pell St.)的店鋪帶來了額外客流，從而得以在店門外增加至少五張額外的餐桌，應對隨周末而來的高峰時段。他粗略統計指，在假日進店消費顧客多是外族裔人士，均對嘗試中式料理表現出巨大的興趣。

同樣位於披露街喜運來大酒家，其經理梁成表示，每逢周末及長假期都是客流高峰且「無一例外」。他舉例說，當日早8時後便開始出現早市的排隊現象，輪候人數最高甚至達到近百人。

美國汽車協會(AAA)預計，本次長周末期間紐約將有280萬人選擇出遊，為首次超過疫情前水平，其中約250萬人會選擇自駕出行。全國範圍內，協會預計從5月23日至27日將有超過4300萬位旅客外出遊玩。