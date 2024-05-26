紐約市海灘救生員不足 無人機應急救援 海上投擲救生衣

紐約市共八處公共海灘，已於25日開放，卻面臨救生員短缺問題。(記者范航瑜／攝影)

隨著夏季的到來，紐約市 的公共海灘於25日開放，然而紐約市正面臨救生員人手嚴重不足的問題。目前，全市僅有230名救生員可供調配，遠低於所需的600名。為緩解救生員短缺問題，紐約市警方表示，將派出無人機協助海灘巡邏和營救。

為強化海灘的安全監控和應急救援，市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)宣布，將引入無人機協助海灘巡邏和營救工作，並表示此舉是警察局、消防局和公園局攜手努力的成果。多特里說，無人機能夠迅速向遇險的泳者投放救生衣，並透過無人機與其溝通。

當監測到有人在海浪中掙扎，無人機就會立刻飛上前去，向遇險者投擲救生衣。(NYPD視頻截圖)

多特里在其社媒平台上發布的視頻顯示，當監測到有人在海浪中掙扎，無人機就會立刻飛上前去，向遇險者投擲救生衣，救生衣一旦落入水中就會膨脹。同時，無人機還會提醒他們救援即將到來。

無人機技術並非首次引入紐約市海灘。早在去年8月，紐約市就開始使用遙控無人機來監控海岸線附近的鯊魚活動。在數周的部署期間，無人機成功識別出數隻鯊魚，監控數據顯示這些鯊魚並未靠近海岸線。在加州 等地區也已用上了無人機技術協助救生員。

根據市府統計數據，2021年有21人因在市內海灘意外溺水而身亡。市長亞當斯 (Eric Adams)於今年2月宣布啟動試點計畫，首先在康尼島實施無人機救援，並明確指出無人機將作為救生員的輔助工具，不會取代人工救生員的職責。

市府也調整了招募標準，以迅速補充人手。亞當斯宣布將放寬對救生員的一些測試要求，以吸引更多人報名。特別是在兒童游泳池和其他淺水池巡邏的救生員，將不再需要完成300碼的游泳測試。