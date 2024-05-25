至少犯6案 華裔珠寶大盜被逮 警探述抓捕過程

主導萬耀榮抓捕行動的紐約重大案件小組警探戈麥斯講述抓捕過程，並向商家提供了防盜竊的建議。(記者高雲兒/攝影)

入境美國近四個月，就在四州犯下至少六起珠寶竊案的華裔嫌犯萬耀榮(Yaorong Wan，音譯)，已被關押在長島 監獄，等待上庭；主導該抓捕行動的紐約重大案件小組警探戈麥斯(Scott Gomez)講述抓捕過程，並向商家提供了防盜竊的建議。

根據檢方的指控，現年49歲的嫌犯萬耀榮，在3月4日前往曼哈頓 中城洛克菲勒中心的蒂芙尼(Tiffany)專賣店，看中一枚價值25萬5000元的鑽戒，並要求查看後，將鑽戒還給店員，但此時真品已被秘密調包，而受害商家直到多日後，對倉庫進行盤點時才發覺。之後半個月，萬耀榮在哈德遜廣場一間卡地亞專賣店和長島曼哈塞(Manhasset)「倫敦」名品店如法炮製，分別盜走價值2萬5000元的戒指和1萬7000元的名表。

戈麥斯表示，萬耀榮應該是個職業罪犯，作案很有技巧，「他一次會要求看很多物品，且他與店員交談的時候，能夠讓店員專注於他的眼睛，而非他的手，而且他非常擅長隱藏物品，不是放進口袋，而是握在手的底部。」他補充，由於萬耀榮選擇的都是基礎款無修飾鑽石，店員一開始難以發現調包。

已遭到長島納蘇郡警方逮捕的珠寶大盜萬耀榮，在今年四個月內跨州犯案六起。(警方提供)

重大案件小組根據店方提供的監控錄像進行調查，並開始記錄其行蹤，「在蒂芙尼的案件中，我發現他進入了地鐵系統，並使用了地鐵卡 。我們收集了他的地鐵卡使用紀錄，以了解他去了哪裡等信息。我們也聯繫了邊境巡邏部隊，提交了他的照片進行人臉識別，並收到了他去年入境時的照片及相關信息。」

戈麥斯說，他們根據這些信息獲取了萬耀榮入境時提供的皇后區地址和電話號碼，並對他的車和住宅進行了監視。警方隨後於3日搜查了萬耀榮的住所，搜出三塊尚未出手的贓物手表，以及贗品鑽戒，萬耀榮也於當日被捕。

戈麥斯向相關商家提出防盜建議：一次只取出一件物品。(記者高雲兒/攝影)

據悉，萬耀榮去年年底入境，在今年前後四個月內，總計犯案六起，除了紐約的三起，他還分別在加州、邁阿密和新澤西的美國夢購物中心(American Dream Mall)盜走多塊高級手表。萬耀榮還涉嫌與2018年9月在南韓盜取價值超過33萬元的珠寶，遭國際刑警以「紅色通緝令」通緝。戈麥斯表示，他們在賓州和德州也發現了萬耀榮的通話紀錄，正試圖聯繫當地警方確認，是否有類似案件發生。

據了解，萬耀榮起先被曼哈頓地方檢察官分別以兩項二級重竊(Grand Larceny)罪名起訴，但隨後獲得了監督釋放，不過又隨即被納蘇警方逮捕，設定50萬元保釋金，目前未交保，仍在獄中，將於下周當地法庭出庭。

重大案件小組根據店方提供的監控錄像進行調查，圖為萬耀榮犯案錄像。(警方提供)

戈麥斯建議商家，一次只取出一件物品供顧客觀看，「我們經常看到銷售員因為急於成交而取出多件物品，這很容易使物品丟失，當顧客要看多件物品時，應確保將上一件物品收回並存好後，再展示下一件。」其次是安裝高質量攝像頭，第三是進行每周或每晚的盤點，「一旦發現物品遺失，立即報警，不要先進行內部調查。」