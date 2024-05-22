紐約15年首次 Section 8開放申請 提供低收入住房補貼

Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)宣布，由聯邦資助、目的為幫助低收入 家庭、長者和殘障人士獲得可負擔住房的「第八項租金 補助券」(Section 8 Vouchers)計畫，輪候名單將在下月重新開放，為15年來首次。

在紐約，第八項租金補助券由市房屋局(NYCHA)管理，為符合條件的低收家庭提供租金補貼，以租賃私人市場住房，因此長期備受市民及民選官員關注。儘管如此，由於資金和資源有限，許多符合條件的申請者，往往需長時間等待或通過抽籤來決定是否可以得到補助。

根據亞當斯辦公室，有意申請補助券的家庭，可在6月3日(周一)午夜至6月9日(周日)夜間11時59分通過網路申請。此前，紐約市府自2009年12月10日以來，便關閉了補助券候補名單。此次重新開放申請，旨在為幫助更多市民獲得住房，從而解決住房危機。

按照規定，獲得住房券的家庭將得以在其選擇的社區尋找住房。符合條件的家庭總收入必須達到或低於地區收入中位數的50%，且月收入的30%用於支付租金。

在紐約，市房屋局管理著全國最大的補助券系統，目前共有24萬1117位在私人市場租賃公寓的居民獲取補貼。房屋局表示，自15年前關閉申請以來，當局「一直不懈地為候補人群提供服務」。去年，房屋局共發放7538張補助券。

在新一輪申請期結束後，房屋局預計將在8月1日前建立新候補名單，並通過抽籤隨機選擇20萬份申請加入候補名單。官方指引顯示，補助券的輪候優先級順序為行動不便且居住在非無障礙房屋人士、62歲以上長者、殘疾人士和其他所有申請人。

欲了解更多信息，市民可瀏覽房屋局網站nyc.gov/section8-application查看。