華埠建牌樓 籌款小組成立 招標設計方案

華埠牌樓興建，籌款小組成立。(記者劉梓祁／攝影)

針對涉及興建牌樓等多個熱門議題、曼哈頓 劉錦廣場(Kimlau Square)的「通達華埠 」(Chinatown Connections)改造計畫，市府項目主導部門宣布，牌樓籌款方案已經確定，即日起將就建築設計方案進行公開招標。

根據此前規畫，市府將為這一改造計畫投資 4430萬元，以作為對州府「下州地區振興計畫」(DRI)的追加撥款，這使得這一項目的撥款總數達到5580萬元。改造計畫將擴大廣場面積、美化柏路(Park Row)、以及興建歡迎牌樓，但市府仍未就其撥款公布分配細節，僅指其將交由市交通局(DOT)使用。

而針對牌樓建設，市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷和市經濟發展機構(EDC)政府與社區關係副總裁李金枝(Gigi Li)表示，已針對該子項目成立了「牌樓工作小組」，其主要由廣場改造工程的小組成員和對牌樓建設有興趣的社區代表組成，職責為「與顧問團隊合作，考量藝術家的選擇以及更好地收集社區意見」。

最新的項目文件顯示，該工作組的成員包括華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)、非營利組織「心目華埠」(Think! Chinatown)、美國福建僑聯總會、紐約中華公所、美國退伍軍人會和律師鄭明佑。按計畫，此小組會從本年4月定期舉行會議，為牌樓的選址、藝術家的甄選提供意見和制定標準。

同時，市府已確認，牌樓建設須發起籌款。籌款工作將由華埠共同發展機構領導，主要協調者將為發展機構行政總監陳作舟和中華公所前主席曾偉康。其中，華埠發展機構將聘請第三方託管機構管理資金，且款項還將用於牌樓的設計與維護。市府預計，籌款工作將在本年秋季後開啟。

在此之前，牌樓項目顧問團隊將根據工作小組和公眾的反饋意見製作報告，以確保項目中的決定能夠代表「社區的聲音」。李金枝表示，目前正與三家建築設計公司合作，由其負責顧問和社區參與事務，並從6月起舉行公眾會議，首場將在6月10日或17日舉行。

兩人還表示，市經濟發展機構已就牌樓建設發布需求建議書(RFP)，向全社會徵集設計和諮詢服務的提案，並歡迎少數族裔和婦女企業(M/WBE)參與，所有申請者都需至官網https://urlis.net/t3rerzh3，提交一份相關參與提案。