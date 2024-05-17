莊文怡提案 要求公開報告占屋者數據

市議員莊文怡提新案，報告霸占房屋者情況。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林 )第43選區市議員莊文怡，16日在市議會會議上提出新提案，要求在全市範圍，跟蹤報告霸占房屋者(squatters)的情況。她表示，只有掌握了一定的數據，才能採取正確的應對措施。她還表示將很快推出一項新的決議案，要求修改對租戶(Tenant)的定義，並說明占屋者是哪些人。

莊文怡的提案，要求市警總局與市房屋保護和開發局(HPD)、市信息技術與電信局以及其他相關機構合作，對於全市報告有霸占房屋者的地點，每季度提交一份報告。

莊文怡說，到目前為止還沒有一個系統可以顯示出霸屋者所作所為的相關數據，社區成員求助無門。而如果存在那麼一個系統，情況就會改觀，民選官員和公眾會知道需要做什麼、如何處理，政府機構也能明白如何幫助屋主。

莊文怡表示，市議員萊利(Kevin Riley)和包括多數黨和少數黨領袖在內的十多位議員，都是該案的共同提案人，這項法案獲得了兩黨的支持。

位於戴克高地(Dyker Heights)67街的一處獨立房，被霸屋者占領後，他們還在房屋內引發了一場火災。據一位鄰居說，霸屋者目前仍住在這棟房屋。他們經常會給警察打電話，但事情永遠得不到解決。

莊文怡還表示，她很快將在市議會提出另一份決議案，要求其他市議員支持州參議員卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)提出的一項新的州法案。該法案將改變租戶的定義，定義什麼人是霸屋者，並將成為合法租戶所需的時間，從30天延長到60天。此外，它還將霸屋行為定為非法侵入住宅(Criminal Trespass)。

「霸占房屋應該是刑事案件而不僅僅是民事案件，」莊文怡說，他們沒有租房合同，不是租戶和房東 ，沒有權利住在那裡。