紐約破獲零售竊案 犯罪團夥曼哈頓開店倒賣百萬贓物

曼哈頓地區檢察官白艾榮宣布起訴贓物倒賣團夥。(記者劉梓祁／攝影)

竊者所得贓物流入市場販售現象已在市內存在許久，始終難以根除，受影響地區包括曼哈頓華埠 等；曼哈頓地區檢察官辦公室8日宣布，起訴據點位於韓國城(Koreatown)的贓物倒賣團夥，其涉嫌販賣價值超過100萬元的贓物，這些竊品來自梅西 (Macy's)、華格林(Walgreens)和CVS等零售商家。

根據法庭文件，位於第六大道870號的香水及化妝品店「Rehana's Cosmetics, Inc.」，儲藏有價值超過100萬元的盜竊贓物，其中許多「並非與香水和化妝品有關」。地檢辦公室稱此店為「眾所周知的贓物交易地點」，起訴了店家本身和兩名經營者。

地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，零售盜竊是嚴重影響地區小商業的「禍害」，危及員工和顧客的安全，因此使用了「一切可行的工具」，從而解決目前普遍的贓物販賣現象。執法紀錄顯示，地檢調查人員通過實地監視、祕密購買以及對被盜物品進行掃描等方式收集證據，並在本年1月17日執行了搜查令。

在與梅西、華格林和CVS等商家的協助下，調查團隊搜查了涉事店鋪及其一街之隔的兩個倉庫，查獲服裝、化妝品、美容用品、非處方藥物、電子美容設備和樂高玩具等物品，共計450箱證物。據統計，僅來自梅西的贓物，價值便高達21萬2000元。

經過調查，地檢起訴了Rehana's Cosmetics的所有人萊哈娜汗(Bibi Rehana Khan)和她的兄長阿倫汗(Aaron Khan)，兩人涉嫌在線上與線下同時售賣贓物。此外，贓物所來自品牌還包括維多利亞的祕密(Victoria's Secret)和職業冰球聯盟(NHL)專賣店等。

法庭文件顯示，萊哈娜汗被控三項非法持有贓物重罪，阿倫汗和Rehana's Cosmetics店鋪也被控相同的三項非法持有贓物罪。

此前，華埠市警五分局也表示收到愈發頻繁的投訴，指非法販售攤販影響居民生活，地點包括堅尼路(Canal St.)和羅斯福公園(SDR Park)等，