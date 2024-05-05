法拉盛亞洲情懷美食節 湧數千人

紐約市長辦公室社區事務局副局長顧雅明(右一)為主辦方美國亞裔活動中心頒發表揚狀，市議員黃敏儀(左三)等人也出席。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，美國亞裔 活動中心(Asian American Activity Center)於4日在皇后區法拉盛 舉行「亞洲情懷美食節」，設置40多個攤位，展示來自亞洲各國的傳統美食與商品，吸引了數千名民眾參與，許多官員和社區成員也到場參與。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，希望透過各文化的不同方式來慶祝亞裔傳統，讓美國的民眾在紐約就能體會到亞洲文化的多樣性。

據悉，此次共有40多位商家攜帶他們的美食產品參與，民眾可以嘗到來自馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、斯里蘭卡、印度、菲律賓等國家的美食，民眾在大快朵頤的同時，還可以欣賞到一連串色彩繽紛的民俗傳統歌舞表演，及採購特價商品。

世界日報當天向公眾推廣「大紐約生活指南」的微信公眾帳號，獲得最新的超市優惠資訊。(記者高雲兒╱攝影)

除了美食攤位，現場還有各類文化和官方攤位，對民眾進行宣傳和科普。市警109分局的警員John Vlaovich表示，他們特地帶來不同的宣傳冊，希望向公眾普及如何防扒竊、詐騙等各類犯罪活動。

世界日報的業務部總經理黎冠中表示，他們向公眾推廣電子報，希望給各年齡層的讀者帶來更便捷的閱讀方式；同時向公眾推廣「大紐約生活指南」的微信 公眾帳號，「民眾可以在該公眾號獲得最新的超市優惠資訊，一個上午已經有2、300名公眾掃碼，掃碼的民眾還能獲得一份小禮品」。

活動當天，眾多亞洲國家領事館到場支持。紐約市長辦公室社區事務局副局長顧雅明為主辦方美國亞裔活動中心頒發表揚狀，市議員黃敏儀和州眾議員金兌錫等也出席，感謝美國亞裔活動中心連續多年舉辦該活動，鼓勵民眾共慶亞太裔傳統月。