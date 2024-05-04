長島、北線鐵路7/1起9折優惠 市民反饋不一

劉醇逸表示，長島鐵路對需要前往曼哈頓通勤的部分皇后區上班族十分重要。(記者高雲兒／攝影)

紐約州參議員劉醇逸3日聯合多名議員召開記者會，慶祝市民搭乘長島鐵路 (LIRR)、北線鐵路(Metro-North)，可獲得九折優惠；該優惠將從7月開始生效，為期一年，官員們表示，明年將會繼續爭取優惠。對於新折扣，亞裔們對此反應不一，有的表示十分惠民，還有的希望折扣力度可以加大。

據悉，這是MTA董事會將近日批准的試點計畫，計畫將於堵車費生效後的第二天、即7月1日(周一)開始施行，在紐約市區內的長島鐵路、北線鐵路任意車站之間通勤的乘客，將可享受10%的月票優惠。屆時，從曼哈頓 往返皇后區東部各站的月票價格將從220元降至198元，往返布朗士北部各站的票價將從199.75元降至180元。

在3日的貝賽火車站，劉醇逸表達了對計畫的支持，他說，提高公共交通的可負擔性、頻率和可靠性，是減少交通擁堵和汙染的最佳途徑；而且長島鐵路對需要前往曼哈頓通勤的部分皇后區上班族十分重要。

州參議員康莫利(Leroy Comrie)說，該計畫不但省錢還能省下時間，「一個月20元，可以是一頓午餐，一頓早餐。更重要的是，還節省半小時到一個小時的通勤時間」，他期待MTA未來繼續提高公共交通系統的可負擔性和實用性。

州眾議員 布朗斯丁(Ed Braunstein)說，除了該計畫，過去已經多次推動長島鐵路的可負擔性，如今的優惠只是開始，將在未來繼續推動更多的優惠。

州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、州眾議員曼達尼(Zohran K. Mamdani)也出席表示支持。

對於這項優惠，亞裔居民反應不一。住在貝賽附近的韓裔居民金Evelyn認為這是個好政策，雖然她本人用不到，「因為我每個月去曼哈頓的頻率並不固定，所以並不會購買月票」，她說，對現在每日施行的城市折扣票已經很滿足，因之前只在周末可以買到。