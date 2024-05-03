消防局來搜查 華人電單車店突爆炸

市消防局近日對該店家進行搜查，發現店家仍在店裡非法拼裝、修改或修復鋰電池。(取自市消防局Instagram)

紐約市 消防局近日搜查皇后區 一家華人 電單車店時，一塊電池當場爆炸，所幸無人受傷；消防局已經逮捕該名華人店主，同時沒收許多非法電池，該名華人將被提告危害公共安全等罪名。

據悉，這家被搜查的店位於皇后區森林小丘(Forest Hills)，在今年2月，市消防局(FDNY)就曾聯合多部門搜查該商家，發現其涉嫌非法組裝電池包、更換舊的鋰電池結構，還查獲60個電池組和數百個單獨的鋰電池以及幾十輛電單車和機車，店主也收到警告並被罰。

店主陳經理在2月被搜查時回應，堅稱該店並未違規，解釋店內許多鋰電池為顧客維修後遺留，否認有售賣鋰電池的行為。他提到，由於紐約市成本太高，他沒必要改裝鋰電池，強調店裡銷售的都是「中國製造」的松下(Panasonic)電池，價格合理且質量可靠。

紐約市消防局近日在皇后區一家華人電單車店進行搜查時，一塊電池當場爆炸，所幸無人受傷。(取自市消防局Instagram)

在4月29日，市消防局再次搜查該店，稱店家仍在店裡非法拼裝、修改或修復鋰電池，由於未經過驗證或檢測，一旦發生爆炸或自燃，後果將一發不可收拾。這些電被池形容為高度危險、店家亂拼亂湊的「科學怪人電池」(Frankenstein batteries)。

紐約市消防局表示，他們的此次行動，共發現了80輛電動自行車和其他小移動設備，其中一些被使用過且正被修理，還有兩個工具箱，裡面有282個鋰電池，這些電池主要是被用來組裝未經認證的電池組；在消防官員將電池收集並放入危險品桶中時，其中一個電池爆炸並起火，無人在小火災中受傷。

市消防局近日逮捕銷售非法鋰電池的華人店主，他將被提告危害公共安全等罪名，圖為店主陳經理。(取自市消防局Instagram)

陳經理因為一系列違規行為被逮捕，包括使用二手零件非法改裝電池和非法儲存汽油等，並被提告一級危害公共安全(reckless endangerment)和危害財產(Reckless Endangerment of Property)等罪名，陳經理在本月1日回應說，「我們什麼都沒做。」

據悉，他是紐約市最近針對電單車零售商打擊行動中逮捕的第二人。市消防局的數據顯示，紐約市去年有18人死於鋰電池火災，是近20年來火災死亡人數最多的一年