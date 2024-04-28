2男童布碌崙華社遭襲 警緝1男

涉嫌襲擊兩名男童的嫌犯。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)華人群聚的格雷夫森德(Gravesend)社區，日前發生一起兩名12歲男童遭無故襲擊的案件，導致兩人的臉部遭受輕傷；管轄當地的市警61分局27日公布嫌犯通緝 圖，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於18日下午4時43分許，在位於麥當勞 大道(McDonald Avenue)交國王郡高速路的街口，兩名12歲的男童走在路上，突然遭一名陌生男子往臉部襲擊，攻擊後該男子朝不明方向逃逸；男童則雙雙送往瑪摩利醫院接受治療，兩人都受到輕傷。

警方27日公布通緝圖，指出嫌犯是一名膚色較淺、中等身材的成年男子，犯案時身穿黑色外套、深色長褲、背著藍色雙肩包和穿著彩色球鞋；民眾若有任何線索或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據市警61分局的數據顯示，截至4月21日，該轄區內共發生了78起暴力襲擊犯罪，相較去年同期的69宗案件，有所增加；儘管搶劫、入室盜竊、以及謀殺案犯罪率減少，但強暴、汽車盜竊均有增加。