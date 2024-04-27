紐約州小商家添購安全設備防盜 最高可抵稅6000元

劉醇逸(說話者)在法拉盛新龍興前舉行記者會，宣布四項保護小商家免受零售盜竊的新法。(記者尤昱程／攝影)

紐約州 參議員劉醇逸26日與皇后區法拉盛 小商家企業主聯合宣布，在紐約州2025年財政預算中通過了四項新法，包括商家添購安全設備，最高可獲6000元的抵稅額，以及加重對慣犯的起訴等，期以多方面緩解零售盜竊問題。

新冠疫情後治安惡化，零售盜竊問題尤其嚴重。從2017年至2023年，紐約市的盜竊案數量增加了51%，搶劫、重竊和小額盜竊案數量增加了86%。當天的記者會在法拉盛的新龍興超市前舉行，劉醇逸表示，小商家竭盡所能防止竊盜，政府更應該提出協助。

通過的四項法案，第一項為商業安全稅抵免計畫 (Commercial Security Tax Credit Program) ，此計畫將提供小商家添購用於安全措施的抵稅(tax credit)，例如聘請保安人員，添購監視錄影器、照明燈等；若商家規模為25人以下，將有4000元的額度能申請，而商家員工數若超過25名，將可申請達6000元的抵稅額。

第二項則允許檢察官將多個1000元以下的小額竊盜案合併，對竊賊由原本的多個輕罪結合成一個重罪提出指控，預期將對重複竊盜的慣犯起到制止作用。

第三項為店家可出面指控竊賊轉售贓物；最後一項則是針對傷害罪，若竊賊或搶匪攻擊商家，將被視為重罪。

新龍興超市經理包晶晶說，竊賊對新龍興超市帶來的傷害很大，每天超過十起商品失竊，除了要自行吸收商品失竊的損失，去年底他們還開始應聘保安人員，每月需花費近3萬元的額外支出。

包晶晶表示，也曾有竊賊單日至店內連續偷竊了三次，直到第三次才終於落網，不過由於該竊賊每次竊取的商品總額約在700至800元上下，在法庭上不會受到太大的制裁；「這對我們來說是個很嚴重的損失，期望法律開始實施後，可以有效遏止盜竊行為。」

皇后區商會主席格萊奇(Tom Grech)表示，今年的預算法案將大大幫助皇后區的企業、工人和消費者，感謝民選官員重視相關問題，以及對小型企業的堅定支持。