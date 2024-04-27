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紐約客談／零死亡願景 名存實亡？

紐約客談

「零死亡願景」作為上任紐約市白思豪(Bill de Blasio)任期內為數不多的善政，曾經一度給改善交通安全帶來希望，但如今在經歷疫情、換了市長之後，紐約市交通安全數字急劇惡化，讓人感覺「零死亡願景」已經名存實亡。

「零死亡願景」2014年提出，當時白思豪放出豪言，希望在十年內實現交通事故零死亡。此後幾年，白思豪的確不斷在「零死亡願景」上發力，頻頻召開記者會宣布交通新規，或者宣揚「零死亡願景」的成效。實際上，在2018年、2019年，「零死亡願景」確實有些效果，交通事故傷亡人數有所下降。

但是新冠疫情改變了一切，其中轉變最大的當然是治安惡化，而交通事故則是治安惡化的副產品。一方面，疫情前兩年街道車輛變少，讓喜歡超速的駕駛更加肆無忌憚；另一方面，治安惡化疊加保釋制度放鬆，更讓包括交通肇事者在內的不法之徒有恃無恐。

於是近兩年，有關「零死亡願景」，出現的大多是負面消息。比如，紐約市前半年單車騎士死亡人數創「零死亡願景」以來新高、「零死亡願景」去年未成年車禍身亡創新高。到如今，「零死亡願景」已經超過十年，紐約市今年的交通事故死亡，不但不減反增，更又衝著創紀錄的方向去了。

不過，「零死亡願景」並非毫無成果。其中一個值得稱道就是，對一些歷來較為危險的道路和路口，進行了安全改造，如此一來就改變了車輛的行駛習慣，降低交通事故的概率。例如，一直被稱為「死亡大道」的皇后大道，去年交通安全就有所改善。

紐約市 白思豪 疫情

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