我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

PG&E利潤漲 執行長稱民眾帳單有望跌價

布碌崙4月另一起華生鬥毆 16歲少年頭部受傷

記者胡聲橋／紐約報導
四月初布碌崙發生另一起少年打鬥事件，受害者皮破血流。(網上視頻截圖)
四月初布碌崙發生另一起少年打鬥事件，受害者皮破血流。(網上視頻截圖)

一位華裔少年21日在布碌崙(布魯克林)日落公園彩虹遊樂場的一處球場遭多位華裔少年圍毆，引發各界關注。此後，社交媒體流傳著一段幾名青少年被警方逮捕的三秒視頻，許多網友相信視頻中被捕的華裔青少年，就是21日暴力事件中的霸凌者。但實際上經本報核實，警方的逮捕行為發生於本月5日，地點在布碌崙9大道交48處，涉及另一起暴力事件。

這段三秒鐘視頻中兩位被捕的15歲華裔少年小張(化名)與小趙(化名)以及小趙的母親，於24日下午4時許，前往布碌崙61街746號的亞裔社區中心(ACC)接受多家中文媒體的採訪，並表示他們不是網上所說的彩虹遊樂場的霸凌者。

據小張介紹，這段三秒鐘的視頻發生在5日下午放學後，事發地為布碌崙220初中。當時，他的朋友叫他放學後去220初中。在校內，小張的朋友與另一人發生推搡，小張和朋友與對方發生了肢體衝突。小張說，警方最終將小張、小張的朋友以及包括小趙在內的多位旁觀者逮捕。警方當天關押了隨身攜帶甩棍防身的小張，釋放了其他人。小張第二天出庭，法官簽發了對受害者的保護令後，將其釋放。

而根據警方報告，5日下午大約4時50分，在布碌崙9大道交48街附近，一名16歲的少年與一名15歲的少年發生言語爭執。這名15歲的少年用金屬棍擊打了16歲少年的頭部，導致他頭部疼痛、腫脹，並有撕裂傷。急救人員將受害者送院治療，情況穩定。警方逮捕了15歲的少年，並指控其犯有攻擊罪以及非法持有武器罪。

小趙的母親說，21日的事件發生後，有不少人給她看三秒視頻，詢問他兒子是否因此被捕。她想藉助媒體澄清，他兒子並非21日事件中的霸凌者。

ACC創始人林寶珍(Sabrina Lin)表示，5日發生的事件非常危險。新移民中有些青少年因為英文不佳、不適應學校生活等原因互相抱團取暖。他們在遇到一些棘手的情況時，不知如何處理，也沒有獲得很好的指導，最終導致打鬥和霸凌等事件頻發。她希望這一現象引起社會各界的重視。

社區人士凌飛表示，最近布碌崙的幾次霸凌案表明，操場是比較容易發生衝突的地方。希望青少年多加小心。

布碌崙 華裔 日落公園

上一則

華埠孔子大廈櫻花被盜 住戶傻眼 其餘樹木裝鎖鏈防範

下一則

振興晶片業 拜登訪紐約 美光獲61億補助

延伸閱讀

南加大挺巴示威近百人被捕 華生捲入有違法風險

南加大挺巴示威近百人被捕 華生捲入有違法風險
第一樂高聯盟世錦賽 亞凱迪亞四華生獲激勵優勝獎

第一樂高聯盟世錦賽 亞凱迪亞四華生獲激勵優勝獎
行李裂開露馬腳 女子擬把56磅大麻帶上機被捕

行李裂開露馬腳 女子擬把56磅大麻帶上機被捕
25大道遊民收容所 華人反對興建

25大道遊民收容所 華人反對興建

熱門新聞

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
這棟位於紐約東法拉盛的房屋遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約東法拉盛男子霸房還出租被控5罪 無保釋放候審

2024-04-19 13:12

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜