布碌崙4月另一起華生鬥毆 16歲少年頭部受傷

四月初布碌崙發生另一起少年打鬥事件，受害者皮破血流。(網上視頻截圖)

一位華裔 少年21日在布碌崙 (布魯克林)日落公園 彩虹遊樂場的一處球場遭多位華裔少年圍毆，引發各界關注。此後，社交媒體流傳著一段幾名青少年被警方逮捕的三秒視頻，許多網友相信視頻中被捕的華裔青少年，就是21日暴力事件中的霸凌者。但實際上經本報核實，警方的逮捕行為發生於本月5日，地點在布碌崙9大道交48處，涉及另一起暴力事件。

這段三秒鐘視頻中兩位被捕的15歲華裔少年小張(化名)與小趙(化名)以及小趙的母親，於24日下午4時許，前往布碌崙61街746號的亞裔社區中心(ACC)接受多家中文媒體的採訪，並表示他們不是網上所說的彩虹遊樂場的霸凌者。

據小張介紹，這段三秒鐘的視頻發生在5日下午放學後，事發地為布碌崙220初中。當時，他的朋友叫他放學後去220初中。在校內，小張的朋友與另一人發生推搡，小張和朋友與對方發生了肢體衝突。小張說，警方最終將小張、小張的朋友以及包括小趙在內的多位旁觀者逮捕。警方當天關押了隨身攜帶甩棍防身的小張，釋放了其他人。小張第二天出庭，法官簽發了對受害者的保護令後，將其釋放。

而根據警方報告，5日下午大約4時50分，在布碌崙9大道交48街附近，一名16歲的少年與一名15歲的少年發生言語爭執。這名15歲的少年用金屬棍擊打了16歲少年的頭部，導致他頭部疼痛、腫脹，並有撕裂傷。急救人員將受害者送院治療，情況穩定。警方逮捕了15歲的少年，並指控其犯有攻擊罪以及非法持有武器罪。

小趙的母親說，21日的事件發生後，有不少人給她看三秒視頻，詢問他兒子是否因此被捕。她想藉助媒體澄清，他兒子並非21日事件中的霸凌者。

ACC創始人林寶珍(Sabrina Lin)表示，5日發生的事件非常危險。新移民中有些青少年因為英文不佳、不適應學校生活等原因互相抱團取暖。他們在遇到一些棘手的情況時，不知如何處理，也沒有獲得很好的指導，最終導致打鬥和霸凌等事件頻發。她希望這一現象引起社會各界的重視。

社區人士凌飛表示，最近布碌崙的幾次霸凌案表明，操場是比較容易發生衝突的地方。希望青少年多加小心。