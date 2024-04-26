堅尼路仿品氾濫 引居民投訴

華埠五分局警民會，堅尼路仿品氾濫引投訴。(記者劉梓祁／攝影)

位於曼哈頓華埠 的市警(NYPD)五分局近日召開警民會議，向周邊居民報告最新治安情況；期間，分局代表指轄區內劫案及竊案有所增加，且有多人反映，仿冒品商販存在許久的堅尼路(Canal St.)情況有所加重，導致沿路住戶生活受阻。

局長陳韜表示，當前華埠治安維護工作「正向正確方向發展」，在過去近一個月，有多項犯罪類別錄得下降，但近期也有部分罪案在「正常範圍內」波動。他依市警統計數據指，在截至本月21日的過去近一月，七大主要犯罪類別減少11%，共73起，其中搶劫案數量錄得12起，增加71%。

陳韜指，目前沒有明顯治安問題存在，且年初時一度猖獗的街頭扒竊問題也得到控制。據五分局數據，在農曆新年前，曾有近30個扒手被捕，而本月目前則有11起抓捕紀錄。分局表示，當前扒手普遍作案方式仍為跟蹤受害者並分散其注意後得手，因此呼籲居民妥善看管財物。

同時，常引華埠居民與店家抱怨指阻礙道路、危害治安的堅尼路攤販問題也再被提出。有多位沿路住戶和房東 表示，長期存在的仿冒品商販日前再有增加，其中有大量非洲裔銷售仿冒蘋果耳機等電子產品。此前，堅尼路早存在大量假冒奢侈品攤販。

有房東表示，由於堅尼路亂象給租客造成不良印象，至今房屋仍然空置。還有人指，沿路時常有打鬥、騷擾等罪案發生，且警員執法所產生威懾有限，令許多攤販被驅趕後仍會返回。

陳韜表示，此問題已逐漸惡化，且抓捕行動並不能徹底解決問題，因許多商販將貨品藏於身上來逃避抓捕。儘管如此，五分局本年已抓捕45名仿品攤販，但仍礙於有過多突發情況需要應對，導致人手不足。

面對有居民抱怨稱柏路(Park Row)入口、幾乎每日發生的示威活動嚴重影響作息，陳韜指，每次均會安排警力到場執守，但還需在示威者第一修正案權利和維護治安間取得平衡，且不會容忍任何非法行為。

此外，他還表示，羅斯福公園(SDR Park)的毒品相關罪案仍是當前執法重點，且意外案件或會隨著氣溫回升增加，將對此做出針對性部署。