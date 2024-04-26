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紐約市第一季度交通事故死亡數 創新高

記者和釗宇 / 紐約報導
今年第一季度，紐約市共有60人死於交通事故，創下「零死亡願景」計畫啟動以來新高。(美聯社)
今年第一季度，紐約市共有60人死於交通事故，創下「零死亡願景」計畫啟動以來新高。(美聯社)

通勤維權組織「交通替代」(Transportation Alternative)等25日發布報告稱，今年第一季度紐約市共有60人死於交通事故，創下「零死亡願景」(Vision Zero)計畫啟動以來新高，意味今年每36小時，就有一人死於車禍；若照此速度繼續發展，今年將成為2014年「零死亡願景」啟動以來車禍死亡最多的一年。

數據顯示，去年共有260人死於交通事故，已經創下「零死亡願景」以來新高。而今年頭三個月的車禍死亡人數，比2018年第一季度增長了50%，當年第一季是「零死亡願景」以來車禍死亡人數最少的一季。

根據報告，皇后區車禍慘劇最多。雖然僅有27%的市民生活在皇后區，但是皇后區今年第一季車禍死亡人數卻占到全市的37%。自「零死亡願景」啟動以來，皇后區已經錄得750人車禍致死，為全市五區最多。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，這一數據應該對亞當斯政府敲響警鐘，「零死亡願景已經啟動十年，如今卻出現車禍死亡人數最多的一個季度，這是毫無道理的，紐約市民需要市府切實的行動。」

同時，在上一季度，機動車駕駛員有26人死亡，為「零死亡願景」啟動以來死亡人數最多的第一季，而且比十年來第一季平均駕駛員死亡人數多63%。在紐約市，80%的駕駛員死亡是因為超速。今年第一季，運動休旅車和其他大型車輛造成的交通事故死亡占79%。

此外，今年第一季在交通事故中死亡的單車騎士人數，是「零死亡願景」實施十年來第一季平均數字的兩倍，僅次於去年第一季。83%的單車騎士死亡事件，發生在沒有單車保護基礎設施的街道上。

維權組織呼籲州議會通過法律，允許對那些屢次超速者的車輛使用智能車速輔助裝置，確保這些人不會再超過限速行駛，並且重新允許使用紅燈執法攝像頭。同時，市府也應確保根據「街道計畫」(Streets Plan)，對所有街道按照確保安全的角度重新設計。

皇后區 紐約市 亞當斯

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