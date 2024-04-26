我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

PG&E利潤漲 執行長稱民眾帳單有望跌價

振興晶片業 拜登訪紐約 美光獲61億補助

記者和釗宇 / 紐約報導
總統拜登(左)25日到訪紐約州雪城，宣布將給美光科技61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠。(美聯社)
總統拜登(左)25日到訪紐約州雪城，宣布將給美光科技61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠。(美聯社)

拜登總統25日到訪紐約州雪城，宣布將給晶片製造商美光科技(Micron)投資61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠，以刺激美國晶片製造業回流。

這項由美國商務部簽署的協議，將由2022年的晶片與科學法案(CHIPS and Science Act)資助。拜登表示，美國曾占有40%的晶片市場份額，但隨著時間的推移，生產逐漸外移，新冠疫情暴露了美國供應鏈的弱點，這對關鍵行業造成了傷害。

商務部表示，聯邦資金將支持在紐約州雪城地區建造一個晶圓廠，這是美光計畫在紐約投資約1000億元並創造1萬3500個就業機會的第一步，預計總共將在紐約創造5萬個工作崗位。

白宮表示，美光投資將成為「紐約州和愛達荷州歷史上最大的私人投資」，並將總共創造超過7萬個工作崗位，包括2萬個直接的建築和製造業工作崗位以及數以萬計的間接工作崗位。

拜登則利用訪問雪城的機會，推廣振興美國製造業的計畫。拜登說：「美國製造業已經回歸，全國各地都在興建新工廠，像雪城這樣的社區正在書寫偉大的美國復興故事。」

拜登於2022年8月簽署了價值527億美元的晶片法案，以補貼美國半導體生產和研究。半導體最初在美國發明，但國內公司僅生產全球約10%的晶片，且沒有生產最先進的晶片。

白宮稱，25日的公告還包括至少4000萬美元用於培訓和勞動力發展，以及在紐約州北部、密爾瓦基、費城和密西根建立四個勞動力中心。根據協議，美光承諾為其各地設施的工人提供可負擔的高質量兒童保育服務。

晶片 拜登 紐約州

上一則

布碌崙4月另一起華生鬥毆 16歲少年頭部受傷

延伸閱讀

美光獲61億補助 紐約晶片廠將成全國勞動力中心

美光獲61億補助 紐約晶片廠將成全國勞動力中心
1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬
拜登簽TikTok禁令 脫中期限設任期最後1天…競選團隊照用不誤

拜登簽TikTok禁令 脫中期限設任期最後1天…競選團隊照用不誤
紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉

紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉

熱門新聞

摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
甘迺迪機場一部預定飛往蘇黎世的瑞士航空差點與其他四部飛機相撞。(擷自YouTube@ABC 7)

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

2024-04-23 16:20
(取自YouTube)

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

2024-04-24 16:49
日落公園一名華人青少年遭多名華人青少年圍毆。(網絡視頻截圖)

華裔青少年公園遭多人霸凌 視頻瘋傳

2024-04-23 07:21
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
這棟位於紐約東法拉盛的房屋遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約東法拉盛男子霸房還出租被控5罪 無保釋放候審

2024-04-19 13:12

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜