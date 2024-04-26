振興晶片業 拜登訪紐約 美光獲61億補助

總統拜登(左)25日到訪紐約州雪城，宣布將給美光科技61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠。(美聯社)

拜登 總統25日到訪紐約州 雪城，宣布將給晶片 製造商美光科技(Micron)投資61億4000萬元，用於補貼美光在雪城和愛達荷州即將設立的兩座晶片工廠，以刺激美國晶片製造業回流。

這項由美國商務部簽署的協議，將由2022年的晶片與科學法案(CHIPS and Science Act)資助。拜登表示，美國曾占有40%的晶片市場份額，但隨著時間的推移，生產逐漸外移，新冠疫情暴露了美國供應鏈的弱點，這對關鍵行業造成了傷害。

商務部表示，聯邦資金將支持在紐約州雪城地區建造一個晶圓廠，這是美光計畫在紐約投資約1000億元並創造1萬3500個就業機會的第一步，預計總共將在紐約創造5萬個工作崗位。

白宮表示，美光投資將成為「紐約州和愛達荷州歷史上最大的私人投資」，並將總共創造超過7萬個工作崗位，包括2萬個直接的建築和製造業工作崗位以及數以萬計的間接工作崗位。

拜登則利用訪問雪城的機會，推廣振興美國製造業的計畫。拜登說：「美國製造業已經回歸，全國各地都在興建新工廠，像雪城這樣的社區正在書寫偉大的美國復興故事。」

拜登於2022年8月簽署了價值527億美元的晶片法案，以補貼美國半導體生產和研究。半導體最初在美國發明，但國內公司僅生產全球約10%的晶片，且沒有生產最先進的晶片。

白宮稱，25日的公告還包括至少4000萬美元用於培訓和勞動力發展，以及在紐約州北部、密爾瓦基、費城和密西根建立四個勞動力中心。根據協議，美光承諾為其各地設施的工人提供可負擔的高質量兒童保育服務。