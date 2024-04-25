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紐約市新財年預算1116億元 恢復警局、兒童教育開支

記者劉梓祁／紐約報導
亞當斯提新財年1116億元預算。(市長辦公室提供)
亞當斯提新財年1116億元預算。(市長辦公室提供)

移民危機和公共治安等問題持續影響下，紐約市長亞當斯(Eric Adams)24日提交市府2025財年執行預算，總額共計1116億元，重點投資兒童教育、公共安全、文化保育和薪資公平等方面，並指政府經濟表現優於預期，未來財政前景「穩定」。

與數月前所提出版本不同，本次預算案恢復了此前所削減的部分項目，其中包括三歲幼兒班和學前班資金，以及重啟市警(NYPD)學院課程，並計畫增加更多警力。

同時，預算擬為「住房券」項目提供資金，並將新增券數300張。亞當斯表示，本次所發預算可視為對新冠疫情和移民浪潮的應對措施。

亞當斯還指，在新財年將削減約30%用於庇護客的支出，預計將共節省超過20億元。本次預算和1月份所提計畫相比，數額增加逾22億元，市府稱原因為稅收收入超出預期。據市府預計，當前預算中，稅收收入比預期增加超6億1900萬元，明年將達到17億元。

預算案顯示，市府希望投入6250萬元，以在7月至10月期間新增1200名警員，減少兇殺和槍擊案件，並在數年內將制服警員數量增至3萬5000名。此外，預算計畫投入250萬元，用於支持社區安全聯盟，並增加執法機構和社區組織的合作。

教育方面，或將有9200萬元用於擴展全市三歲幼兒班的計畫，並注資7400萬元，雇用近500名校內社工和心理諮詢師，以及1700萬元用於資助識字障礙項目和英語及數學科目評估、1000萬元用於雙語教育資金，涉及共100餘個語種。

同時，亞當斯計畫向34個非營利文化組織投入540萬元，並提供550萬元支持少數族裔和婦女企業(M/WBE)，以及使用530萬元支持來自中低收入社區的小商業和商戶協會。

此提案將送至市議會審議，並在7月1日前達成最終協議。公民預算委員會(Citizens Budget Commission)主席雷恩(Andrew Rein)表示，儘管預算案預計未來將獲得更高收入，但其無法抵銷支出不斷增加所帶來的風險。他指出，預算增加了由市府收入資助的支出，增幅超過6%，是通脹率的兩倍。

亞當斯則表示，預計2026年至2027年的170億元赤字處於歷史平均水平，且預算中未考量經濟衰退的可能，同時，他決定不增加市府82億元的儲備金。

預算 亞當斯 移民

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